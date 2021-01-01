تحديث جديد من آبل لساعاتها الذكية يحل مشكة تعطل البطارية

عالجت شركة آبل مشكلة تعطل الشحن الخاصة بساعاتها الذكية Apple Watch في التحديث الجديد الذى أطلقته الشركة منذ ساعات، وذلك بعدما اشتكى عدد كبير من المستخدمين بسبب التحديث القديم.
وبحسب موقع The Mac Observer فإن تحديث watchOS 8.4 لساعات آبل الذكية يستطيع حل مشكلة تعطل الشحن التى سببها تحديث watchOS 8.3 السابق، الذى اعتبر بأنه خطأ واسع الانتشار في موديلات الساعات.
ويعتبر تحديث watchOS 8.4 هو التحديث الرئيسي الثالث لنظام تشغيل ساعات آبل الذكية Apple Watch، والمخصص لساعات آبل من الجيل الثالث Apple Watch 3 وحتى السابع Apple Watch 7 .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!