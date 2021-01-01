تحديث جديد من آبل لساعاتها الذكية يحل مشكة تعطل البطارية



آبل تطلق هذا التحديث لساعاتها الذكية لحل مشكة تعطل البطارية آبل تطلق هذا التحديث لساعاتها الذكية لحل مشكة تعطل البطارية

عالجت شركة آبل مشكلة تعطل الشحن الخاصة بساعاتها الذكية Apple Watch في التحديث الجديد الذى أطلقته الشركة منذ ساعات، وذلك بعدما اشتكى عدد كبير من المستخدمين بسبب التحديث القديم.



وبحسب موقع The Mac Observer فإن تحديث watchOS 8.4 لساعات آبل الذكية يستطيع حل مشكلة تعطل الشحن التى سببها تحديث watchOS 8.3 السابق، الذى اعتبر بأنه خطأ واسع الانتشار في موديلات الساعات.



ويعتبر تحديث watchOS 8.4 هو التحديث الرئيسي الثالث لنظام تشغيل ساعات آبل الذكية Apple Watch، والمخصص لساعات آبل من الجيل الثالث Apple Watch 3 وحتى السابع Apple Watch 7 .

قد يعجبك أيضا...

ولتثبيت التحديث الجديد watchOS 8.4 ، افتح تطبيق Apple Watch المخصص على هواتف آيفون المقترن، ثم انتقل إلى عام ثم تحديث البرنامج للتحقق من البرنامج الجديد، إذا لم تظهر على الفور ، تحقق مرة أخرى بشكل دوري، وفي بعض الأحيان ،وقد يستغرق طرح التحديث لجميع المستخدمين عدة ساعات، ولكن بمجرد تنزيل التحديث ، تأكد من شحن بطارية Apple Watch بنسبة 50 % على الأقل، وقم بوضع الساعة على الشاحن ، واحتفظ بها في نطاق هواتف آيفون الخاص بك حتى يكتمل التحديث.