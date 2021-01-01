تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف فيفو القادم Vivo Y33s 5G

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صورة الخبر: Vivo Y33s 5G
Vivo Y33s 5G

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف Vivo Y33s 5G من الفئة المتوسطة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد حصول الهاتف على الاعتماد من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، حيث سيضم عددا من المواصفات الجيدة بالإضافة إلى دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وبطارية عملاقة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y33s 5G سيأتى بشاشة من نوع LCD بحجم 6.51 بوصة، ،مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ x 1600 720 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

وسيقدم هاتف فيفوVivo Y33s 5G كاميرا خلفية مزدوجة تأتى الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجا بيكسل.

وسيحتوي هاتف فيفو Vivo Y33s 5G ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط ، مع أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل Android 12، ووزن 185 جرام

وسيعمل هاتف فيفو Vivo Y33s 5G بمعالج قوي من نوع Dimensity 700 SoC من شركة ميديا تيك ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت .

وسيبدأ سعر هاتف فيفو Vivo Y33s 5G من 251 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 900 جنيه مصرى .

المصدر: صدى البلد

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