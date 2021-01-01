تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف فيفو القادم Vivo Y33s 5G

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف Vivo Y33s 5G من الفئة المتوسطة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد حصول الهاتف على الاعتماد من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، حيث سيضم عددا من المواصفات الجيدة بالإضافة إلى دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وبطارية عملاقة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y33s 5G سيأتى بشاشة من نوع LCD بحجم 6.51 بوصة، ،مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ x 1600 720 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.
وسيقدم هاتف فيفوVivo Y33s 5G كاميرا خلفية مزدوجة تأتى الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجا بيكسل.
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