Lenovo Tab P12 Pro يحصل على الإصدار التجريبي الثاني من Android 12L

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صورة الخبر: Lenovo Tab P12 Pro
Lenovo Tab P12 Pro

في شهر ديسمبر الماضي، أعلنت شركة جوجل، عن وصول، الإصدار التجريبي الثاني، من نظام التشغيل، Android 12L، لأجهزة Pixel المؤهلة، وأكدت أنه سيتوفر، للأجهزة الأخرى، مع بداية عام 2022، والآن حدث ذلك بالفعل، حيث أعلنت، شركة لينوفو، عن وصول هذا الإصدار، لجهازها اللوحي، Lenovo Tab P12 Pro، مع العلم بأن، التحديث متوفر حاليا، للمستخدمين في، جميع دول العالم، وذلك لجهاز Tab P12 Pro، الذي، يدعم Wi-Fi فقط.

الإصدار التجريبي الثاني، من Android 12L، يصل للجهاز اللوحي، Lenovo Tab P12 Pro، برمز الطراز، TB-Q706F، وبحجم 1.7 جيجا بايت، ويجلب معه، تصحيحات أمان Android، لشهر ديسمبر 2021، مع مزيد، من الإضافات، والمميزات المختلفة، التي تضيفها، شركة لينوفو، والتي لم تعلن، عنها حتى الآن، وذلك بغض النظر، عن المميزات الموجودة، في أحدث نظام تشغيل، من جوجل.

الإصدار التجريبي الثاني، من هذا التحديث، قد يتضمن، أخطاء ومشاكل، تعيق تجربة المستخدم، وذلك لأنه، غير مستقر، ويتم إصداره خصيصا، للمختبرين، من أجل تجربة، جميع المميزات، والإضافات، قبل إطلاقه للمستخدمين، ولكن الشركة، تعطي المستخدمين العاديين، فرصة للاطّلاع على، المميزات الجديدة، لذلك من الأفضل، تجنب تثبيت تحديث، Android 12L Beta 2، على جهازك الأساسي، وينصح بتثبيته، في حالة واحدة، وهي إذا كان، جهاز Lenovo Tab P12 Pro، الخاص بك، ليس الأساسي، مع العلم بأنه، يمكنك الرجوع إلى، الإصدار السابق، عند وجود أخطاء.

ووفقا، لمنصة الأخبار العالمية، 9to5Google، فإن شركة جوجل، ستطلق الإصدار التجريبي، الثالث من نظام، Android 12L، لأجهزتها خلال، شهر فبراير، على أن يتم، إطلاق الإصدار المستقر، في شهر أبريل، وتشير التوقعات إلى، أن جهاز Tab P12 Pro، لن يحصل على، الإصدار التجريبي الثالث، وسيحصل على، الإصدار النهائي مباشرة.

المصدر: قل ودل

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