تكنولوجيا جديدة لإنقاذ مرضى القلب تظهر فى السويد تنقذ 10% من المرضى

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تلعب التكنولوجيا دورا حيويا فى كافة مجالات الحياة اليومية ومن أبرزها الروبوتات التى أصبحت جزء لا يتجز فى الكثير من الأعمال سواء المنزلية أو الطبية فى إجراء الجراحات أو حتى فى المطاعم، وفى أحدث التقنيات التكنولوجية ظهرت فى إنقاذ المرضى من الموت وفقا لاحدث التقارير.



ولأول مرة فى التاريخ الطبى، لعبت طائرة مسيرة دورًا مهمًا في إنقاذ الأرواح أثناء السكتة القلبية المفاجئة، وحدث الإنجاز الفريد العالمى فى ترولهاتان في السويد في شهر ديسمبر من عام 2021، وعندما قامت طائرة مسيرة ذاتية القيادة من شركة Everdrone بتسليم جهاز تنظيم ضربات القلب الذى ساعد فى إنقاذ حياة رجل يبلغ من العمر 71 عامًا.



وقال المريض الذى تعافى: هذه تقنية ثورية يجب تنفيذها فى كل مكان، ولا أستطيع أن أصف بالكلمات كم أنا ممتن لهذه التكنولوجيا الجديدة والتسليم السريع لجهاز إزالة رجفان القلب، ولولا الطائرة المسيرة، لما كنت هنا على الأرجح. ويمكن أن تحدث السكتات القلبية المفاجئة لأى شخص، وليس فقط كبار السن المصابين بتصلب الشرايين، ويحتاج الشخص المصاب بنوبة قلبية إلى المساعدة فى غضون 10 دقائق من أجل البقاء على قيد الحياة.

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وتم تصميم خدمة التوصيل الجوى للطوارئ الطبية من Everdrone لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن، إذ إنها تتيح لمرسلي الطوارئ إرسال طائرة مسيرة تحمل الجهاز إلى منزل المتصل، وبدء عملية إنقاذ الأرواح قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المنزل.وفى حالة هذا المريض بالذات، استغرقت الخدمات ثلاث دقائق لتوصيل جهاز إزالة رجفان القلب إلى منزله، واستخدم أحد المارة، الذي تصادف أنه طبيب فى طريقه إلى وظيفته جهاز إزالة الرجفان الخارجى الآلى على المريض بعد تقديم الإنعاش القلبى الرئوى.طائرة مسيرة تساعد فى إنقاذ حياة مريض السكتة القلبية وتم تطوير الطائرة المسيرة بالتعاون مع مركز علوم الإنعاش فى معهد كارولينسكا و SOS Alarm ومنطقة فاسترا جوتالاند.وقال ماتس سالستروم، الرئيس التنفيذى لشركة Everdrone: هذا مثال واقعي على كيف يمكن لتقنية الطائرات المسيرة المتطورة من Everdrone، والمتكاملة مع إرسال الطوارئ، وتقليل وقت الوصول إلى معدات جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي التي تحافظ على الحياة.وتلقت خدمة التوصيل الجوى للطوارئ الطبية 14 تنبيهًا من النوبات القلبية التي تكون مؤهلة لاستخدام الطائرات المسيرة، وذلك فى دراسة تجريبية مدتها أربعة أشهر.وأقلعت طائرات مسيرة في 12 من تلك الحالات، ونجحت 11 حالة في توصيل أجهزة تنظيم ضربات القلب، وتم تسليم سبعة من أجهزة تنظيم ضربات القلب هذه قبل وصول سيارة الإسعاف.ويعاني نحو 275 ألف مريض من السكتة القلبية سنويًا في أوروبا مع ما يقرب من 70% من هذه الاعتقالات تحدث فى منزل خاص دون جهاز تنظيم ضربات القلب في الموقع، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة نحو 10%.ويمكن حاليًا أن تصل خدمة التوصيل الجوي للطوارئ الطبية إلى 200 ألف مقيم سويدى، وقالت الشركة إنها تخطط للتوسع في المزيد من المواقع في أوروبا هذا العام.