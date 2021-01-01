تعملها إزاى؟.. كيف تجعل كل شىء تنشره بحسابك على فيس بوك خاص

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يحتوي فيس بوك على المزيد من بياناتك الشخصية أكثر مما قد تدركه، وإذا لم يكن لديك إعدادات الخصوصية الصحيحة، فقد يتم عرض الكثير من تلك البيانات الشخصية للعامة، وبينما لا يمكنك التحكم في المعلنين والشركات الخارجية الأخرى التي يختار فيس بوك بيع معلوماتك إليها، هناك طرق للتأكد من أن مستخدمي فيس بوك الآخرين لا يمكنهم رؤية معلوماتك إلا إذا كنت تريدهم أن يعلموا عنها.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية جعل جسابك خاصًا على فيس بوك، سواء بالنسبة للغرباء أو للجميع:



يحتوي فيس بوك عمومًا على أربعة مستويات من الخصوصية يمكنك تعيين حسابك ومنشوراتك عليها.

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• عام: يعني أن أي شخص لديه رابط يمكنه رؤيتك، حتى لو لم يكن لديه حساب على فيس بوك.• الأصدقاء: أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم رؤيتها هم الأشخاص الموجودون في قائمة أصدقائك، ويمكنك أحيانًا استبعاد أصدقاء معينين من مشاهدة منشور أيضًا.• أصدقاء الأصدقاء يعني أن أي شخص تشاركه صديقًا مشتركًا يمكنه رؤيتك.• أنا فقط يعني أنه خاص تمامًا، وأنت الوحيد الذي يمكنه رؤية ما لديك.وبينما تتوفر بعض أدوات الخصوصية في فيس بوك في تطبيق الهاتف المحمول، ستحتاج إلى فتح موقع فيس بوك على جهاز كمبيوتر للعثور عليها جميعًا.يمكنك للوصول إلى قائمة الخصوصية في فيس بوك، اتباع هعذه الخطوات:1. افتح موقع Facebook وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.2. اضغط فوق السهم الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد الإعدادات والخصوصية والإعدادات.3. في صفحة الإعدادات التي تفتح، اضغط فوق الخصوصية في الشريط الجانبي الأيسر.سيؤدي هذا إلى فتح صفحة إعدادات وأدوات الخصوصية.اجعل مشاركاتك خاصةتوجه إلى قسم نشاطك لتغيير الأشخاص المسموح لهم برؤية منشوراتك والمنشورات التي تم وضع علامة عليها والصفحات التي تتابعها.• اضغط فوق من يمكنه رؤية مشاركاتك المستقبلية؟ لتغيير إعدادات الخصوصية لكل ما تنشره من الآن فصاعدًا.• اضغط فوق من يمكنه رؤية الأشخاص والصفحات والقوائم التي تتابعها؟ لتغيير الأشخاص المسموح لهم برؤية ما تتابعه.• الضغط فوق مراجعة جميع منشوراتك والأشياء التي تمت الإشارة إليك فيها أو تحديد الجمهور للمشاركات التي شاركتها مع أصدقاء الأصدقاء أو عامة؟ وستنتقل إلى صفحة جديدة حيث يمكنك تعديل إعدادات الخصوصية للأشياء التي قمت بتحميلها بالفعل.