تعرف على كيفية عرض Snaps على "سناب شات" عدة مرات



سناب شات سناب شات

"سناب شات" هي عبارة عن منصة وسائط اجتماعية شهيرة اكتسبت شعبية كبيرة، حيث تتيح للمستخدم مشاركة كل لحظة على شكل Snap مع أصدقائه، وهى نوع من ميزات القصة التى يمكنك مشاركتها مع جهة اتصال معينة ويمكن أيضًا مشاركتها مع جهات اتصال متعددة في وقت واحد.



ويمكن أن يكون Snap مقطع فيديو أو صورة وهناك بعض النصائح التي يجب أن تعرفها إذا كنت من مستخدمي Snapchat، فمن المعروف أنه يمكن مشاهدة قصص Snapchat عدة مرات لمدة 24 ساعة، لكن يمكن لصديقك مشاهدة Snap الخاص بك لمرة واحدة فقط.



إليك الدليل التفصيلي حول كيفية عرض Snaps عدة مرات.



إذا لم تكن على دراية بكيفية إرسال الـ Snaps في Snapchat ، فاتبع الخطوات التالية:



الخطوة 1: إذا كنت لا تستخدم "سناب شات"، فقم بتنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاى ومتجر آبل آب ستور.



الخطوة 2: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد باستخدام رقم الاتصال أو معرف البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم تحتاج إلى إضافة أصدقائك عن طريق إرسال الطلبات.



الخطوة 3: اذهب إلى قسم الرسائل وافتح محادثة.



الخطوة 4: انقر فوق خيار الكاميرا لالتقاط صورة أو مقطع فيديو. يمكنك أيضًا استخدام عوامل التصفية من خلال النقر على أيقونة الرموز التعبيرية.



الخطوة 5: يمكنك إرسالها مباشرة إلى صديقك أو حفظها في معرض الصور الخاص بك.



لعرض Snapchat Snaps ، اتبع الخطوات التالية:



الخطوة 1: بنقرة واحدة يمكنك عرض أي لقطة.



الخطوة 2: إذا كنت ترغب في العرض مرة أخرى، فافتح الدردشة وسيكون هناك خيار مثل "اضغط على إعادة العرض أو الحفظ".



الخطوة 3: انقر فوق ذلك لعرضه مرة أخرى. بعد ذلك ، يمكنك الاحتفاظ به مرة أخرى لحفظه في الدردشة.



بالإضافة إلى ذلك، تختفي Snaps تلقائيًا بمجرد مشاهدتها. يوجد خيار يسمى "إنفينيتي" أو "بلا حدود". لتمكينه، تحتاج إلى النقر فوق صورة، ثم يمكنك رؤية أيقونة "الساعة" والنقر عليها لتعيين الوقت.



إذا قمت بتعيينها على أنها "Infinity" ، يمكن لصديقك مشاهدة Snap بقدر ما يريد. من المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا كنت تلتقط لقطة شاشة لصديقك Snaps ، فسيتلقى إشعارًا. كذلك إذا كنت تشاهد الـ Snaps للمرة الثانية فسيتم إعلامهم بذلك.



علاوة على ذلك يجب أن تعرف أن Snapchat يحتوي على ميزة إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تشبه Instagram Reels داخل التطبيق المسمى Spotlight.



يمكنك تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية كما تتيح للمستخدمين كسب المال، لذلك يجب أن يكون الفيديو الذي تم تحميله أصليًا وليس منسوخًا، كما يجب أن يصل الفيديو الخاص بك إلى نقطة معينة، فستكون مؤهلاً فقط للحصول على أموال.



نقطة إضافية أخرى في Snapchat Spotlight هي أنه لا يمكنك عمل أي تعليقات غير مرغوب فيها على مقاطع فيديو Spotlight.