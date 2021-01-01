سبيس إكس أجهضت فجأة إطلاق الصواريخ بسبب سفينة الرحلات.. التفاصيل

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ألغت سبيس إكس أحدث مهمتها بعد 33 ثانية فقط من إطلاقها، وفقا لتقرير digitaltrend. ومع ذلك، لم يكن صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس هو السبب واكتشف الفريق سفينة سياحية فى ما يسمى "منطقة الخطر" بالقرب من موقع الإطلاق فى كيب كانافيرال، فلوريدا، امسك، احتفظ، توقف،" نادى قسم التحكم فى المهمة قبل نصف دقيقة فقط من موعد انطلاق صاروخ سبيس إكس، وهو يحمل ساتل مراقبة الأرض COSMO-SkyMed من الجيل الثانى لصالح وكالة الفضاء الإيطالية، وبعد ثوان من الإجهاض أكد أحد العملاء وجود "سفينة فى منطقة الخطر".



وقال مذيع البث المباشر أنه تم رصد سفينة "تشق طريقها نحو المنطقة المحظورة التى لم يتمكن خفر السواحل من إخلاءها فى الوقت المناسب لـ T-zero"، مضيفًا أن كلا من الصاروخ والحمولة "لا يزالان" فى حالة جيدة.



وليس من الواضح سبب عدم علم SpaceX بالفعل بتحركات السفينة، على الرغم من أن الشركة قد تقدم مزيدًا من المعلومات حول الفواق فى وقت لاحق من هذا المساء.

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وفرصة الإطلاق التالية - بافتراض عدم وجود سفن الرحلات البحرية في الطريق - ستكون اليوم الاثنين، 31 يناير الساعة 6:11 مساءً بالتوقيت الشرقى، وقد عانت البعثة بالفعل من ثلاثة تأخيرات فى غضون عدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية حول موقع الإطلاق.وستكون مهمة القمر الصناعى COSMO-SkyMed Second Generation 2 هى الإطلاق المدارى الرابع لـ SpaceX لعام 2022 فى عام والذى من المتوقع أن يكون الأكثر ازدحامًا حتى الآن، حيث تم التخطيط بالفعل لحوالى 40 مهمة.