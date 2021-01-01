سبيس إكس أجهضت فجأة إطلاق الصواريخ بسبب سفينة الرحلات.. التفاصيل

ألغت سبيس إكس أحدث مهمتها بعد 33 ثانية فقط من إطلاقها، وفقا لتقرير digitaltrend. ومع ذلك، لم يكن صاروخ فالكون 9 من سبيس إكس هو السبب واكتشف الفريق سفينة سياحية فى ما يسمى "منطقة الخطر" بالقرب من موقع الإطلاق فى كيب كانافيرال، فلوريدا، امسك، احتفظ، توقف،" نادى قسم التحكم فى المهمة قبل نصف دقيقة فقط من موعد انطلاق صاروخ سبيس إكس، وهو يحمل ساتل مراقبة الأرض COSMO-SkyMed من الجيل الثانى لصالح وكالة الفضاء الإيطالية، وبعد ثوان من الإجهاض أكد أحد العملاء وجود "سفينة فى منطقة الخطر".
وقال مذيع البث المباشر أنه تم رصد سفينة "تشق طريقها نحو المنطقة المحظورة التى لم يتمكن خفر السواحل من إخلاءها فى الوقت المناسب لـ T-zero"، مضيفًا أن كلا من الصاروخ والحمولة "لا يزالان" فى حالة جيدة.
وليس من الواضح سبب عدم علم SpaceX بالفعل بتحركات السفينة، على الرغم من أن الشركة قد تقدم مزيدًا من المعلومات حول الفواق فى وقت لاحق من هذا المساء.
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