

يوتيوب تختبر ميزة التعليق الصوتي على خدمة YouTube Shorts يوتيوب تختبر ميزة التعليق الصوتي على خدمة YouTube Shorts

في عام 2020، وبعد النجاح الباهر، لمنصة TikTok، قدمت شركة يوتيوب، خدمة مشابهة، للفيديوهات القصيرة، تدعى YouTube Shorts، وتتيح للمستخدمين، إمكانية صناعة مقاطع فيديو، بمدة لا تتخطى، 60 ثانية، مع إمكانية تحريرها، باستخدام المرشحات الأساسية، وتصحيح الألوان، وإضافة النصوص، والآن يبدو أن، الشركة تختبر، ميزة التعليق الصوتي، على الفيديوهات، لإطلاقها قريبا، وذلك من أجل، الاستمرار في منافسة، تيك توك، وإنستجرام ريلز.



ميزة التعليق الصوتي، موجودة في، تطبيق TikTok، منذ أكثر من عام، ولقيت إقبالا كبيرا، من صناع المحتوى، لذلك قررت شركة يوتيوب، إطلاق خدمة، الفيديوهات القصيرة، الخاصة بها، YouTube Shorts، وذلك وفقا، للإعلان التشويقي، الذي تم نشره اليوم، وعلى الرغم، من أن الشركة، لم تكشف عن، أي شيء، يخص هذه الميزة، إلا أن، الأخبار المتداولة، تشير إلى أن، YouTube ستضيف، زرا مخصصا، يسمح لك، بتسجيل التعليق الصوتي، وتحريره بسهولة، قبل نشر الفيديو، على الخدمة.



وحتى الآن، لا توجد أي، أخبار رسمية، من الشركة، بخصوص موعد، وصول ميزة التعليق الصوتي، إلى مستخدمي الخدمة، ولكن هناك توقعات، تؤكد وصول الميزة، قبل نهاية الربع الأول، من العام الجاري، 2022، وهذا يعني أنها، ستكون رسمية، قبل نهاية، شهر أبريل المقبل.

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وتأتي هذه الميزة، في خطوة من الشركة، لتطوير خدمة، YouTube Shorts، حتى تصبح أقوى، مقارنة بالمنافسين، مع العلم بأن، هذه الخدمة الرائعة، من يوتيوب، أصبحت معروفة، بشكل كبير، بين المستخدمين، في 100 دولة، حول العالم، وذلك وفقا لآخر إحصائية، التي أكدت، أن هناك أكثر من 15 مليار، مشاهدة يوميا، للفيديوهات القصيرة، YouTube Shorts.