

مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Plus تظهر في تسريب جديد مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Plus تظهر في تسريب جديد

تستعد شركة سامسونج، للإعلان عن، سلسلة الأجهزة اللوحية، Galaxy Tab S8، التي تتضمن 3 أجهزة، وهم Tab S8 العادي، Galaxy Tab S8 Plus، وTab S8 Ultra، خلال حدث، Galaxy Unpacked، الذي سيعقد، يوم 9 فبراير، وقبل ذلك، بأيام قليلة، ظهر تسريب جديد، يكشف عن، صور ومواصفات، الجهاز اللوحي، Tab S8 Plus، حيث سيضم، مواصفات جيدة للغاية، أبرزها المعالج، الرائد من كوالكوم، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، ومواصفات أخرى، ستتعرفون عليها الآن.



الجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Plus، سيتوفر مع، شاشة Super AMOLED، بحجم 14 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وسيتم تشغيله، بمعالج من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، وسيعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.1.



ويشير هذا التسريب أيضا، إلى أن، هذا الجهاز، القادم من سامسونج، سيتضمن كاميراتين، في الواجهة الخلفية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الماكرو، بالإضافة إلى أنه، سيتضمن كاميرا أمامية، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وذلك من خلال، الكاميرات الخلفية، والأمامية.

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بطارية Galaxy Tab S8 Plus، ستصل بسعة كبيرة جدا، قد تتخطى، 1000 ملي أمبير، وقد تدعم، الشحن السريع، بقوة 45 واط، ومنفذ الشحن، سيصل من فئة، USB Type?C 3.2، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، إمكانية تركيب، شريحة اتصال، Nano-SIM، مع دعم 5G، ومكبرات صوت ستريو، ودعم Wi-Fi 802.11، وإصدار Bluetooth 5.2، كما أنه، قد يدعم، القلم المغناطيسي، مثل الجهاز الرائد، Galaxy Tab S8 Ultra.وعلاوة على ذلك، فإن الجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Plus، سيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 128 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث، سيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.