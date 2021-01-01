مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Plus تظهر في تسريب جديد

تستعد شركة سامسونج، للإعلان عن، سلسلة الأجهزة اللوحية، Galaxy Tab S8، التي تتضمن 3 أجهزة، وهم Tab S8 العادي، Galaxy Tab S8 Plus، وTab S8 Ultra، خلال حدث، Galaxy Unpacked، الذي سيعقد، يوم 9 فبراير، وقبل ذلك، بأيام قليلة، ظهر تسريب جديد، يكشف عن، صور ومواصفات، الجهاز اللوحي، Tab S8 Plus، حيث سيضم، مواصفات جيدة للغاية، أبرزها المعالج، الرائد من كوالكوم، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، ومواصفات أخرى، ستتعرفون عليها الآن.
الجهاز اللوحي، Galaxy Tab S8 Plus، سيتوفر مع، شاشة Super AMOLED، بحجم 14 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وسيتم تشغيله، بمعالج من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، وسيعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، One UI 4.1.
ويشير هذا التسريب أيضا، إلى أن، هذا الجهاز، القادم من سامسونج، سيتضمن كاميراتين، في الواجهة الخلفية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الماكرو، بالإضافة إلى أنه، سيتضمن كاميرا أمامية، بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وسيدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، وذلك من خلال، الكاميرات الخلفية، والأمامية.
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