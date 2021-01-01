الكشف عن كيا سبورتاج 2023 الجديدة بتصميم حاد ومحركات هجينة

كشفت كيا عن سبورتاج 2023 الجيدة والتي تميزت بتصميم حاد وداخلية فاخرة.
تحمل المقدمة مصابح LED حادة وشبك واسع، مع لمسة فاخرة من الكروم. أما الواجهة الخلفية فتحمل مصابيح متصلة مميزة ونحليلة.
تحمل الداخلية كونسول فاخر وشاشة منحنية قياس 12 إنش، ولوحة عدادات رقمية بنفس القياس. يحمل الكونسول قرص دوار للتحكم بوضعيات ناقل الحركة ومجموعة أزار لوضعيات القيادة وإعدادات السيارة. وحصلت على مجموعة أزار تقليدية للتحكم بنظام التكييف.
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