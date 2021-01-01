بي إم دبليو الفئة السادسة ربما تعود في 2026

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بي إم دبليو الفئة السادسة

بعد سنوات من توقف سيارة بي إم دبليو الفئة السادسة الشهيرة، تشير إشاعات إلى نية الشركة طرحها من جديد.

تدعي مجلة بريطانية نقلاً عن مصادر من داخل شركة بي إم دبليو أن الفئة السادسة ستعود في عام 2026، وستستبدل الفئة الرابعة والفئة الثامنة معاً. ستصبح الفئة السادسة أقوى وأكثر فخامة مما كانت عليه تاريخياً لتنافس سيارات الأداء العالي الفاخرة. أما مستقبل الفئة الرابعة والفئة الثامنة فلازال غير مؤكد، يعتقد أن الفئة الثامنة ستمثل الفئة الكوبيه من الفئة السابعة، أما الفئة الرابعة فيبدو أنها ستتوقف كلياً.

بالطبع، لن تؤخذ إشاعة كهذه على محمل الجد ما لم تؤكد بي إم دبليو خطط مماثلة، وفي الوقت الحالي، يصعب تخيل مجموعة بي إم دبليو بدون سيارة كوبيه رياضية صغيرة، كما أن الشركة استثمرت الكثير في الفئة الثامنة بحيث يمكن للسيارة فقط أن تتطور إلى شيء أفضل، لا أن تتقاعد.

المصدر: سعودى شفت

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