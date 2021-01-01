5 علامات لـ تلف أسلاك «البوجيهات»



أسلاك البوجيهات أسلاك البوجيهات

مع مرور الوقت وتحت تأثير الضغط العالي والحرارة المتولدة في أسلاك «البوجيهات» أثناء عملها، فإنه قد يصيبها الخلل أو التلف، وهو ما يؤثر على كفاءة عمل المحرك واستهلاك الوقود.



ومن خلال السطور التالية سنعرض أبرز مؤشرات تلف أسلاك البوجيهات:



- زيادة في استهلاك وقود السيارة عن المعتاد، مع ملاحظة خروج عوادم سوداء من الشكمان.

قد يعجبك أيضا...

- ضعف عزم السيارة وضعف تسارعها، حيث يتم ملاحظة انخفاض تسارع السيارة عن الشكل المعتادة له أثناء القيادة على الطرق السريعة خاصة في المرتفعات، ويرجع ذلك إلى ضعف كفاءة استهلاك الوقود.- صعوبة في بدء تشغيل المحرك، ويرجع ذلك إلى ضعف توصيل الطاقة الكهربية الكافية لتشغيل المحرك نتيجة لخلل أصاب الأسلاك أو إنتهاء صلاحيتها.- اضطراب دورات المحرك سيلاحظ عدم انتظام دورات المحرك وتضخم صوته خاصة في وضع التوقف.- ضعف قوة المحرك وأداؤه، ويأتي هذا كنتيجة مباشرة لوجود خلل في الدائرة الكهربائية للمحرك بسبب وجود تلف في أسلاك البواجي أو بالبواجي نفسها.