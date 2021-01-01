نيسان تعلن عن تعاون مع رينو على سيارة جديدة

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نيسان تعلن عن تعاون مع رينو

أعلنت نيسان عن سيارة كهربائية صغيرة “صمjمه نيسان، وصنعته رينو”.

ستأتي السيارةعلى قاعدة العجلات CMF B-EV المشتركة لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي. ويُظهر الفيديو التشويقي مصابيح أمامية بيضاوية الشكل ومصابيح خلفية مدمجة بالهيكل، مندمجة مع هيكل السيارة. نشاهد أيضاً شعارات ميسان المضية، ويبدو أن السيارة ستكون هاتشباك من 5 أبواب.

ستعلن الشركة عن تفاصيل إضافية خلال الأشهر التالية، ويتوقع أن تبدأ إنتاج السيارة قبل نهاية العام.

المصدر: سعودى شفت

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