تعرف على آخر موعد لتسليم وحدات مشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر

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يستأنف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تسليم المرحلة الرابعة بإجمالى 3888 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر.



وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 186 و6، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 70 و71 و7، يوم الإثنين 7/2/2022، ووحدات العمارتين رقمى 187 و149، يوم الثلاثاء 8/2/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 9/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مضيفًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 49 و36 و214، يوم الأحد 13/2/2022، ووحدات العمارتين رقمى 8 و72، يوم الإثنين 14/2/2022، ووحدات العمارتين رقمى 13 و215، يوم الثلاثاء 15/2/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 16/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.



وقال: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 37 و9 و53، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارتين رقمى 150 و216، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 73 و10 و11، يوم الثلاثاء 22/2/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 23/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 182 و218 و14، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 54 و74 و43، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارات أرقام 217 و178 و12، يوم الثلاثاء 1/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 2/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

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ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 222 و179 و29، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 76 و77 و28، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 223 و171 و145، يوم الثلاثاء 8/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 9/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 47 و40 و224، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 27 و84 و85 و78 و48، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 26 و219 و180، يوم الثلاثاء 15/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 16/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 41 و25 و55، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 146 و143 و221 و220 و162، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 79 و110 و163، يوم الثلاثاء 22/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 23/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 181 و228 و140، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 56 و95 و94 و42، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارات أرقام 57 و168 و83، يوم الثلاثاء 29/3/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 30/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمى 152 و173، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 44 و86 و96، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 58 و174 و153، يوم الثلاثاء 5/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 30 و80 و31، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 175 و38 و154، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارات أرقام 61و 81 و144، يوم الثلاثاء 12/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 13/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.وأكد رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 59 و33 و87، يوم الأحد 17/4/2022، ووحدات العمارتين رقمى 32 و165، يوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارات 155 و45 و186، يوم الثلاثاء 19/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 20/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 34 و160 و147، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارتين رقمى 60 و161، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارتين رقمى 46 و166، يوم الثلاثاء 26/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 27/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 156 و15 و194، يوم الأحد 1/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 16 و17 و18، يوم الإثنين 2/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 62 و63 و64، يوم الثلاثاء 3/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 4/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 97 و24 و19، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 196 و158، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارتين 68 و148، يوم الثلاثاء 10/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 11/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.وأعلن رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 85 و66 و67، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 20 و82، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 159 و21 و195، يوم الثلاثاء 17/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 18/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 22 و120 و151، يوم الأحد 18/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 129 و157، يوم الإثنين 19/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 23 و131، يوم الثلاثاء 20/5/2022، وتخصيص يوم الأحد 25/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.