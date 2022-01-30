استقرار أسعار الدواجن في الأسواق المحلية.. الإثنين

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شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة الاستقرار اليوم الإثنين 31 يناير 2022 في السوق المحلية.



وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 26 جنيهًا للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 27 إلى 28 جنيهًا حسب المنطقة.



كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 29 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 30 إلى 32 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيهًا المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 35 جنيهًا.

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من جانبه، قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويًا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى حوالي 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء.وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه لأول مرة منذ عام 2006 أي منذ حوالي 15 عامًا تقوم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE باعتماد 30 منشأة داجنة خالية من إنفلونزا الطيور مما يسمح بالتصدير مرة أخرى خاصة بعد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة حتى يسمح لها بالتصدير مما يعد دعما للاقتصاد الوطني.وأوضح الدكتور محمد القرش، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين ووجه بتخصيص مساحات كبير من قطع الأراضي لضخ المزيد من الاستثمارات الداجنة في المناطق التي لا يمكن الزراعة فيها.وتابع يتم تحديد أماكن إستثمار الدواجن بناءا على خريطة استثمارية يتم تحديدها مع المحافظين حتى نستطيع التوسع في الإنتاج الداجني فيها حيث تصل الاستثمارات الحالية إلى حوالي 100 مليار لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين.