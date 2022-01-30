أخبار البورصة اليوم الأحد 30-1-2022

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.295 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، البدر للبلاستيك.



البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 737.295 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 231.5 مليون ورقة مالية بقيمة 445.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.72%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.28%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 450.7 ألف جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 11457 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4697 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.



وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 84 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 1.8 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية (بيراميزا) 29 ألف سهم، 546 ألف سهم، 421.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، المصرية للمنتجعات السياحية 8029 سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

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