العملات المشفرة ستجذب مليار شخص بنهاية العام الجاري



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تتوقع منصة التداول "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) أن يبلغ عدد المتعاملين في أسواق العملات المشفرة مليار شخص مع نهاية هذا العام حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج .



ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً للغاية، إذ أنه لا يعادل 3 أضعاف عدد المستثمرين في العام الماضي فحسب، وفق أرقام الشركة، وإنما لأن كثيراً من الناس يساورهم شك في أن بتكوين والأصول الرقمية الأخرى داخلة في شتاء تشفيري بارد، كما أن حالة الضعف في أسواق الرموز المشفرة تشكل خلفية باردة لهذه التوقعات المتفائلة، لكن أنصارها مازالوا متمسكين برأيهم.



واستمر تدهور الأصول الخطرة في الشهر الحالي، حيث واصلت عملة بتكوين النزيف بخسارة نحو 45% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى بلغته في نوفمبر الماضي، وهو ما يكفي لاستدعاء الخوف من أن تشهد أسواقها ركوداً طويلاً مثل الذي أصابها في عام 2018. غير أن المروجين لها لا يتراجعون عن دعواهم باتساع رقعة استخدامها وزيادة أسعارها.

قد يعجبك أيضا...

ومثال ذلك ما يقوله غريت تراكولهون، وهو محلل استثمار لدى شركة "تيتان كابيتال مانجمنت" (Titan Global Capital Management) بالولايات المتحدة: "سيكون هذا العام أول الأعوام التي يمتنع فيها الناس عن القول إن الرموز المشفرة لم تعد تياراً سائداً".مضاربة وتقلبات عنيفةإن أغلب من يستثمرون أموالهم في الأصول الرقمية يشترونها لأغراض المضاربة، آملين في تحقيق عائد من وراء ذلك، غير أن حفنة من الأشخاص البارزين أعلنوا دعمهم وميلهم إلى العملات المشفرة - ومنها هذه الاندفاعة الأخيرة بين رياضيين وسياسيين يقبلون تلقي رواتبهم بعملة بتكوين معززين بذلك الحديث الدائر حول توقع تبني العملة المشفرة على نطاق واسع.ومع ذلك يواجه المستثمرون الجدد عراقيل في أسواق العملات المشفرة، فقد تشهد هذه الأسواق فترات عديدة من التقلب العنيف مستقبلاً إذ تتعامل السوق مع حالة الغموض التي تحيط بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة على الاقتراض، بحسب أنستازيا أموروزو، خبيرة استراتيجية الاستثمار لدى شركة "آي كابيتال" (iCapital). علاوة على الصعوبات التي يواجهها الأفراد في فهم كيفية تشغيل مجموعة من تطبيقات شبكة الجيل الثالث من الإنترنت (ويب 3).العملات المشفرة في عام.. ما لها وما عليهاأضاف تراكولهون: "حقيقة لا أستطيع أن أصف لك مدى صعوبة أن تشرح لأحد الأشخاص كيفية تثبيت تلك التطبيقات. إن كمية كبيرة من رؤوس الأموال تضخ في هذه الأنظمة بهدف تحسين تجربة المستخدمين، وهذا النوع من الاستثمار سيصبح ضرورياً حتى يتحقق تبني العملة المشفرة على نطاق واسع".عام انفجار الأصول الرقميةويتوقع أنصار الرموز المشفرة رغم هذه العراقيل نمواً في استخدامها هذا العام، ووفق أرقام "كريبتو دوت كوم"، شهد عام 2021 – وهو عام انفجار الأصول الرقمية وانتشارها الواسع – زيادة في حيازة هذه الرموز بنسبة 178% إلى 295 مليون مستثمر.قال سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لبورصة "إف تي إكس" (FTX) للعملات المشفرة، إن هناك فرصة حقيقية لأن يبلغ هذا العدد نقطة المليار مستثمر.أضاف خلال مقابلة شخصية: "هناك بعض التطبيقات التي تضم نحو مليار مستخدم، وإذا انتهى الأمر بواحد منها إلى تعريف وتطبيع كثير من مستخدميه على الرموز المشفرة، فإن ذلك وحده قد يقترب بنا من هذه النقطة. وهذا أمر لا يبعد كثيراً في الواقع".