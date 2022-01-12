

من اللحوم للفواكه.. هل تفقد الأطعمة المجففة قيمتها الغذائية؟ من اللحوم للفواكه.. هل تفقد الأطعمة المجففة قيمتها الغذائية؟

الفواكه المجففة على الرغم من استخدامها منذ قديم الزمن، إلا أنها أنتشرت بشدة مؤخرًا، وتدخل في الكثير من الأصناف والأطباق الشهية، كما دخلت من الانظمة الغذائية، ولكن كعادة نتشكك في كل ما هو منتشر، ونتساءل عن مدى صحته وفائدته بالنسبة لنا، فإن التجفيف من أقدم الطرق للحفاظ على الأطعمة، يجعلها تدوم لفترة أطول وتحافظ عليها آمنة للأكل، كما أوضح موقع "Web md" أن الفواكه والخضروات واللحوم المجففة لها العديد من الفوائد ولكن بشرط التجفيف بشكل صحيح وشرائها من أماكن مضمونة وموثوق فيها، كما أكد أن هناك العديد من الفوائد الصحية لبعض المنتجات خاصة المجففة منها كما يلي:



الزبيب

الزبيب هو عبارة عن عنب مجفف، غني بمضادات الأكسدة التى تساعد في حماية الخلايا، ومصدر غني بالالياف والحديد والبوتاسيوم، عند عملية التجفيف يفقد الماء، لذلك يتركز السكر والسعرات الحرارية المتبقية بشكل أكبر.



المشمش

يحتوي المشمش على نسبة عالية من العناصر الغذائية أكثر من المشمش الطازج، يحتوي على المزيد من الألياف التى تساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى المزيد من البوتاسيوم والحديد والكالسيوم، لكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، كما انه يفقد معظم فيتامين a و c أثناء عملية التجفيف.

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الخوخيحتوي الخوخ على نسبة عالية من البوتاسيوم والحديد والألياف وفيتامين K بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.السلمون المجففيوفر السلمون المجفف حوالي 11 جرامًا من البروتين لكل أونصة مع أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن عند تجفيفه يفقد حوالي 21? من الصوديوم اليومي و 25 ملليجرام من الكوليسترول، لذلك يفضل تناوله طازج.لحم التركي المجففاللحم التركي المجفف هو غني بالبروتينات، ولكنه يفقد الكثر من الفيتامينات ومضادات الأكسدة عند تجفيفه، فيفضل تناوله طازج.