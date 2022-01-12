

6 حلويات "هيلثى" تقدر تاكلها من غير ما تبوظ الدايت 6 حلويات "هيلثى" تقدر تاكلها من غير ما تبوظ الدايت

يشتهى الكثيرون الحلويات من وقت لآخر، خاصة من يتبعون نظاما غذائيا من أجل خفض وزنهم، وفي أثناء الالتزام بنظام غذائي تكون تلك الشهية أكبر، ولكن هناك أنواع من الحلويات التي يمكن تناولها أثناء الحمية الغذائية، بشرط أن نتناول القليل منها حسب جدول السعرات الحرارية المطلوبة منك خلال اليوم ومرة واحدة خلال العشرة أيام وهو جدول المناسب للدايت، وأوضح تقرير موقع "healthy food " بعض من هذه الأصناف من الحلوى كما يلي:



كريمة التوت

تعتبر كريمة التوت من أفضل الحلويات التي يمكنك تناولها وقت اتباع نظام غذائي، فالتوت من الفواكه ذات المذاق المتميز قليل السعرات الحرارية، كما أنها يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية للقلب، مضادات الأكسدة والألياف، فيمكن تناول القليل منه مع كوب من الكريمة المخفوقة منزوعة الدسم، وبدون سكر كوجبة كاملة.



قوالب الفواكه المجمدة

الايس كريم واحد من المنتجات التي يشتهى إليها الكثيرون، فيمكن صنعها بنفسك في المنزل لضمان انخفاض سعراتها الحرارية وعدم وضع السكر بها، ويفضل عملها بهرس الفواكه وليس العصير منها، وبهذه الطريقة ستستمر في الحصول على بعض الألياف والعناصر الغذائية الأخرى، في حدود سعراتك الحرارية.

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