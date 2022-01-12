10 خطوات بسيطة تخلصك من الكرش



كرش كرش

قال موقع "FoodEatSafe" إن دهون البطن تمثل خطورة على صحتك، فهى تطلق هرمونا يسبب مرض السكر والالتهاب، ويرتبط أيضًا ب أمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الثدى والمرارة، والطريقة الوحيدة للتخلص من دهون البطن هى النظام الغذائى، وممارسة الرياضة.



أهم الخطوات للتخلص من الكرش..



1. شرب المزيد من الماء والشاى غير المحلى

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التوقف عن شرب المشروبات المحلاة على الفور ضرورى للتخلص من الكرش، وهذا يشمل السكر والمحليات الصناعية، شرب الماء العادى والشاى غير المحلى والقهوة السوداء والشاى الأخضر لتحقيق أقصى فائدة.2. التوقف عن تناول السكرتوقف الآن عن تناول السكر، والمحليات الصناعية، والتخلص من السكر يعني عدم تناول المزيد من المشروبات الغازية، وعصائر الفاكهة، والكعك، والمعجنات، والحلوى.3. تناول الفاكهةتحتوى الفاكهة على ألياف، والألياف تشعر أنك معدتك ممتلئة لفترة أطول، ولن تأكل كثيرًا، وتحتوى الفاكهة أيضًا على العديد من الفيتامينات الصحية، ومضادات الأكسدة.4. أكل الخضارالخضراوات تحتوى على الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة، احرص على تناول جميع الألوان من الخضراوات "قوس قزح"، ويحتوى كل منها على عناصر مغذية مختلفة، مثل الفاكهة، يحتوى الخضار على الكثير من الألياف، ويستغرق وقتًا أطول بالنسبة لك لهضمها.5. أكل اللحوماللحوم الخالية من الدهن، مثل اللحم البقرى، والدجاج، والبيض الكامل، والسمك، البروتين الجيد، تحتوى على نسبة جيدة من البروتين الذى يساعد على تقليل الدهون.6. تجنب الكربوهيدرات المصنعةيجب تجنب الكربوهيدرات المصنعة لتفقد دهون البطن، ويتم استخدام الكربوهيدرات المصنعة فى السكر، ومن السكر إلى الدهون فى البطن، كما أنها تزيد من شهيتك.تشمل الكربوهيدرات المصنعة الدقيق الأبيض، الخبز، والأرز، والمعجنات، والصودا، والوجبات الخفيفة والمكرونة، والحلويات، وحبوب الإفطار.7. تناول الحبوب الكاملة8. أكل الألياف اللزجةأظهرت الدراسة أن تناول 10 إلى 14 جرامًا من الألياف القابلة للذوبان يوميًا يقلل دهون البطن بنسبة 4.5 رطل على مدى 4 أشهر.9. اختيار الدهون الصحيةيجب تناول الدهون الصحية مثل زيت جوز الهند، الأفوكادو، عباد الشمس، أو زيوت الزيتون، ويساعدك ذلك على إنقاص وزنك.10. ممارسة الرياضةممارسة التمارين الرياضية تزيد من فقدان دهون البطن مثل المشي والجري وركوب الدراجات.