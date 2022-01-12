أم تلد 3 توائم وحجم بطنها بمراحل الحمل يذهل متابعيها.. "وصفوها بالخارقة"



أم تاد 3 توائم أم تاد 3 توائم

انتشرت صور امرأة حامل بثلاثة توائم على الإنترنت بعد أن وثقت نمو بطنها الضخم بشكل لا يصدق، فحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، تحول لون بطنها إلى اللون الأرجوانى وكانت مغطاة بالكدمات في الأسابيع الأخيرة التي سبقت ولادة أطفالها الثلاثة، وأذهلت ميشيلا ماير، من كوبنهاجن، فى الدنمارك، رواد السوشيال ميديا بعد أن شاركت صورًا لبطنها الضخم على إنستجرام، والتي نمت "بشكل مستقيم" بدلاً من النمو المستدير، والطبيعي لأي امرأة حامل.



وتركت الأم الدنماركية، 260 ألف متابع، عاجزين عن الكلام أثناء مشاركتها رحلة الحمل عبر السوشيال ميديا بسبب الحجم الهائل لبطنها، ورحبت ميشيلا، التي أنجبت بالفعل ابنتين من زوجها مارك، بأبنائها الثلاثة الجدد، وهم تشارلز وثيودور وجابرييل - في 15 يناير الجارى، عن طريق عملية قيصرية عندما كانت حاملاً في الأسبوع الخامس والثلاثين، وقد اندهش الكثير من الناس من قوتها ووصفوها بأنها "بطلة خارقة".



في إحدى المنشورات التي تمت مشاركتها قبل ثلاثة أيام من ولادتها، اعترفت ميشيلا بأنها "لم تشعر بالاستعداد" للترحيب بثلاثة أطفال جدد، وكتبت "أنا حقيقي لا أشعر أنني مستعدة لثلاثة أطفال لقد اعتقدت بسذاجة أنني سأستعد في مرحلة ما - وأنني سأشعر بالسعادة لأن الحمل يقترب من نهايته وأننا يجب أن نلتقي أخيرًا بالثلاثي.. لكن لولا الألم الشديد لكان على التوائم الثلاثة البقاء في رحمي لمدة شهر أو ثلاثة أسابيع إضافيين".

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وفي الليلة التي سبقت ولادة أطفالها الثلاثة، اعترفت أيضًا بأنها كانت "خائفة بجنون"، وقالت "إنه شعور غير واقعي أن تضطر إلى إنجاب ثلاثة أطفال ويبدو أن رأسي لا يستطيع التعامل معها.. أنا ببساطة لا أستطيع تخيل ذلك أو تخيلهم".