

"الودنية والعندية والعصبية".. 5 نساء لا يفضل الرجال الزواج بهن "الودنية والعندية والعصبية".. 5 نساء لا يفضل الرجال الزواج بهن

أكثر ما يصيب الرجل بالاكتئاب والضيق هو أن يعود لمنزله بعد يوم شاق في العمل ليجد زوجته تقابله بوجه عبوس أو عصبية شديدة أو يجد البيت غير نظيف و مرتب، لذا يكره الرجل الإرتباط بعدد من النساء ممن تمتلكن هذه الصفات وغيرها التى يستعرض" اليوم السابع "مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، حيث ذكر أنواع النساء التى لا يفضلها الرجل عند الزواج وهى كالتالي :



المرأة العنيدة :

تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفشل النساء في العلاقات سواء كانت عاطفية أو اجتماعية، وعادة ما تفقد ذكاءها العاطفي ومرونتها في التعاملات، لذا هي الأكثر فشلًا في الزواج، حيث تفسد بعندها "استقرار حياتها الزوجية".



المرأة العصبية :

وللعصبية تأثير سلبي بالغ على المرأة، وعلى مزاجها العام وصحتها وعلاقاتها بشريك حياتها، فالزوجة العصبية تؤثر بشكل سلبي على الأسرة ككل، وتتسبب فى توتر المنزل، وقد تكون حساسة وتثور في وجه زوجها، و لا تتيح للزوج أن يشاركها أحداث يومه، كما تمتص طاقته وتشعره أنه "يتحدث مع نفسه".

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المرأة المسترجلة :الرجل يعتبر المرأة التي تخفي أنوثتها وتظهر في شكلها وتصرفاتها كالرجل من أسوء أنواع النساء، فالزوج يكره المرأة الصلبة في شكلها، التي تسعى لاظهار جمالها وأنوثتها ووتريد أن تكون أقوى منه.المرأة الودنية والثرثارة :هي التي لا تكف عن الحديث مطلقاً، وتنقل أسرار زوجها وبيتها للآخرين، وتترك أذنها لغيرها وتصدق كل ما تسمعه وتكون عرضه لتلقي الشائعات والأكاذيب و تصديقها بكل سهولة دون تحري الدقة، فهي تعد كابوساً بالنسبة للرجل، فقد يتحملها لبعض الوقت ولكنه سرعان ما يبتعد عنها.المرأة المهملة :ومن أكثر الصفات التي لا يفضلها الرجل فى المرأة هى إهمالها لنظافتها الشخصية و بمظهرها ووزنها وهنا ليس المقصود بالوزن المثالي ولكن الوزن المقبول وكذلك نظافة بيتها وأولادها، كما أن النظافة هنا تشمل العقل أيضا فالرجل يحب أن تطور زوجته من فكرها و ثقافتها إذا كان الزوج بطبيعة الحال يحظى بقدر كاف من الثقافة والعلم.