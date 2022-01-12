"الودنية والعندية والعصبية".. 5 نساء لا يفضل الرجال الزواج بهن

أكثر ما يصيب الرجل بالاكتئاب والضيق هو أن يعود لمنزله بعد يوم شاق في العمل ليجد زوجته تقابله بوجه عبوس أو عصبية شديدة أو يجد البيت غير نظيف و مرتب، لذا يكره الرجل الإرتباط بعدد من النساء ممن تمتلكن هذه الصفات وغيرها التى يستعرض" اليوم السابع "مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، حيث ذكر أنواع النساء التى لا يفضلها الرجل عند الزواج وهى كالتالي :
المرأة العنيدة :
تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفشل النساء في العلاقات سواء كانت عاطفية أو اجتماعية، وعادة ما تفقد ذكاءها العاطفي ومرونتها في التعاملات، لذا هي الأكثر فشلًا في الزواج، حيث تفسد بعندها "استقرار حياتها الزوجية".
المرأة العصبية :
وللعصبية تأثير سلبي بالغ على المرأة، وعلى مزاجها العام وصحتها وعلاقاتها بشريك حياتها، فالزوجة العصبية تؤثر بشكل سلبي على الأسرة ككل، وتتسبب فى توتر المنزل، وقد تكون حساسة وتثور في وجه زوجها، و لا تتيح للزوج أن يشاركها أحداث يومه، كما تمتص طاقته وتشعره أنه "يتحدث مع نفسه".
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