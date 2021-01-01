اتاحة النسخة الرسمية من منهج انجليزي الثانوية العامة على بنك المعرفة غدا

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صورة الخبر: بنك المعرفة
بنك المعرفة

قررت وزارة التربية والتعليم اتاحة النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية المقرر على طلاب الثانوية العامة 2022 “الصف الثالث الثانوي” في الترم الثاني، على منصات بنك المعرفة غدا الثلاثاء 1 فبراير 2022


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا من نسخ خلال الساعات الأخيرة ما هو إلا نسخ قديمة قبل المراجعات الدورية ولا مرجعية لها”.

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيا؟
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا الذي تم اتخاذه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لن يطبق على امتحانات الثانوية العامة 2022 (امتحانات الصف الثالث الثانوي ) .



قال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة لها وضع خاص ، مشيراً إلى ان جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم الكشف عنها بالكامل في مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وناشد وزير التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم بضرورة التوقف عن الجدل وانتظار القرارات الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم ، وعدم الانسياق وراء أي من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة ومناهجها.

المصدر: elbalad

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