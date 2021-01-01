فيديو .. سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

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صورة الخبر: شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث
شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

عاش اهالي منطقة عين شمس لحظات تحبس الانفاس بعد رؤيتهم طفل عالق على حافة شرفة المنزل كاد ان يسقط لولا تدخل شاب وصفه الاهالي بسوبر مان عين شمس .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لا تتعدى مدته عن 25 ثانية يوثق لحظة انقاذ طفل كاد ان يسقط من شرفة منزله من الطابق الثالث ليتدخل شابا في الوقت المناسب للامساك به قبل ان يسقط على الرض ويلقى حتفه .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

المصدر: elbalad

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