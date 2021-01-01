4 استخدامات للبرتقال فى طهي اللحوم.. "مش للحلو بس"



استخدامات للبرتقال فى طهي اللحوم استخدامات للبرتقال فى طهي اللحوم

البعض يعتقد أنه لا يمكن إضافة أنواع من الفواكه على أصناف الطعام المختلفة، وهذا الأمر خاطيء تماما فهناك وصفات عديدة لا يتم إعدادها بالطريقة الصحيحة إلا بعد إضافة عصير هذه الفواكه إلى الوصفة عند طهيها أو في مرحلة "التتبيل" ومن هذه الفواكه هي البرتقال وأيضاً بعض الموالح مثل الجريب فروت والكيوي الذين يدخلون في بعض تتبيلات اللحوم والدواجن، لذا يقدم اليوم السابع مع الشيف أمنية ماهر بعض الوصفات التي يجب إضافة البرتقال عليها لإعطائها مذاق وطعم خاص كما يلي:







شاورما الدجاج:

بالنسبة لشاورما الفراخ يضاف عصير البرتقال إلى تتبيلة الشاورما فهو يعطي الشاورما مذاق شهي لذيذ بالإضافة إلى فوائدة المتعددة، ثم قومي بإضافة ربع كوب من عصير البرتقال مع تتبيلة الشاورما وتترك في التتبيلة لمدة 45 دقيقة.

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استيك اللحم:يعتبر عصير البرتقال من المكونات المميزة فى استيك اللحم، فهو يساعد على طهي اللحم بسرعة وإكسابه رائحة ومذاق لذيذ، فقط قومي بإضافة 3 ملاعق عصير برتقال لتبيلة اللحم ويترك في التتبيلة لمدة 3 ساعات ثم يشوى، بعد نضج اللحم يمكن إضافة ربع كوب عصير برتقال إلى ملعقة كبيرة نشا ويوضع على النار حتى يصل لقوام مناسب ويتم إضافته على الاستيك كصوص، وأيضاً إضافة الكيوي يعطي الاستيك مذاق رائع وسرعة في التسوية .البط:البط بالبرتقال بعتبر من أفخم أطباق اللحوم التي تقدم في الولائم والعزومات والمناسبات، يستخدم عصير البرتقال لتتبيل البط وذلك لاعطائه نكهة مميزة وطعم مختلف عن التقليدي، وهو ايضا يساعد على إزالة رائحة الزفارة ويساعد على أنها تنضج أسرع، يضاف ربع كوب من عصير البرتقال إلى التتبيلة ويتبل البط لمدة 4 ساعات قبل الشوي، ويمكنك ايضا استخدامه لعمل صوص البرتقال .الدجاج المشوي:يعتبر البرتقال من المكونات التي تعطي نكهة مميزة لتتبيلة الدجاج المشوي، حيث يخلط نصف كوب عصير برتقال مع الزبدة والتوابل وتتبل الدجاجة بالخليط ثم تشوى في الفرن.