الأهلي يعلن استعادة محمد عبد المنعم ومد إعارة نيدفيد إلى فيوتشر



الأهلي يعلن استعادة محمد عبد المنعم الأهلي يعلن استعادة محمد عبد المنعم

استعاد النادي الأهلي رسميًّا اليوم مدافعه المعار إلى فيوتشر محمد عبد المنعم، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين، وفي ذات الاتفاق ستتم إعارة عبد الرحمن مانو لاعب وسط شباب الأهلي إلى فيوتشر ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووافق الأهلي على تمديد إعارة كريم نيدفيد إلى نادي فيوتشر لمدة عام آخر بخلاف العام الحالي.



هذا وجرت الحوارات بخصوص هذا الملف بين الناديين في إطار ودي للغاية، يعكس حرص كليهما على التعاون في كافة الجوانب، وفي مقدمتها الفنية بما يخدم مصلحة الطرفين.



ووافق مجلس إدارة نادي فيوتشر إف سي، على إنهاء إعارة محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وعودته لصفوف الأهلي، في إطار العلاقات الطيبة مع النادي الأهلي وكواجب وطني من أجل دعم صفوفه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها الأسبوع المقبل.

قد يعجبك أيضا...

وفي السياق ذاته، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، على مد إعارة كريم نيدفيد لمدة موسم أخر، وإعارة عبد الرحمن أشرف "مانو" لنادي فيوتشر إف سي حتى نهاية الموسم.وكان عبد المنعم قد انضم لصفوف فيوتشر إف سي، مطلع الموسم الجاري قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليتألق بشكل لافت مع الفريق، وينضم لصفوف المنتخب الوطني ويواصل تألقه في كأس الأمم الإفريقية كواحد من أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء.