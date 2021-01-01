محمد صلاح: مباراة الكاميرون صعبة وسنلعب بنفس العقلية لتحقيق الفوز

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تحدث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، عن الفوز الكبير الذي حققه الفراعنة على حساب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "احمدو أهيدوجو" ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.



وقال محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "هدفنا إسعاد الشعب المصري. لا بأس بدنيا. علينا أيضا أن نتحمل عقليا".



وأضاف: "أعتقد أن المباراة كانت صعبة، لكننا فزنا باللعبة، لاعبونا شباب، لذلك سنواصل المسيرة، نحن سعداء لشعب مصر".

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وتابع: "أعتقد أنه صعب على الجميع.. بعد هذه الهزيمة (0-1) أمام نيجيريا، عدنا إلى العمل، شاهدت السنغال تتأهل إلى دور الـ16 بهدف واحد فقط في دور المجموعات، وهذا ليس لتشويه سمعتهم، ولكن فقط لتوضيح أن المنافسة صعبة على الجميع".واستطرد: "نيجيريا أيضا بعد أداء رائع في دور المجموعات، تم إقصائها، المباريات لا يمكن التنبؤ بها ولا تعرف ما يمكن أن يحدث، اليوم نحن فخورون بالفوز وسنركز على المباراة القادمة ضد الكاميرون.وعن مواجهة الكاميرون المقبل قال محمد صلاح: "شيء واحد مؤكد، ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، وسوف نتحدث مع بعضنا البعض لجعل الناس في مصر فخورين، كلنا نعطي 100?".واختتم محمد صلاح: "أنا مستعد جسديا مثل زملائي في الفريق، سنلعب بنفس العقلية، لدينا فريق شاب وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".