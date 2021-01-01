الصحة: إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم



وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

أكدت وزارة الصحة والسكان إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم مؤكدة أنه يمكن للمواطنين المستحقين لـ الجرعة التنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105".



ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالبعد عن الأماكن المزدحمة منعا لعدوى كورونا ، وقالت إنه ينبغي الحذر من التجمعات والبعد عنها.



وأوضحت وزارة الصحة، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

