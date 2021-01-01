جامعة القاهرة تطرح عدة مسابقات أمام الطلاب خلال الفترة الحالية | تفاصيل

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يشارك طلاب جامعة القاهرة فى عدد من الأنشطة المختلفة والمسابقات التى تطرحها وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، لمختلف الجامعات و المعاهد .



وفى هذا التقرير ننشر أبرز المسابقات التى المتاحة أمام طلاب جامعة القاهرة خلال الفترة الحالية .



أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المسابقة الاولمبية التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالى والتى سوف تقام فى مجال الانترنت وفى كافة الصناعات المصرية والمشروعات القومية القائمة فى كافة قطاعات الدولة مثل ( قطاع التعليم - التعليم العالى و البحث العلمى - قطاع الزراعة - قطاع الصحة … ) ، وذلك لطلاب وخريجى الجامعات المصريه تحت اشراف اساتذة الجامعات.

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تستهدف هذه المسابقة الوصول إلى اكبر عدد من الباحثين الجدد و الطلاب فى مجال إنترنت الأشياء وتوفير التعليم الملائم لهم ، مما يتيح الوصول الى فرص العمل تليق بجديتهم وتحصيلهم فضلًا عن إلقاء الضوء على الصروح التعليمية التى ينتسبون اليها .سيتم تقييم الافكار المطروحة من لجنة رفيعة المستوى وتوزيع جوائز مالية قيمة لكل من الطلاب الفائزين وأساتذتهم الذين تبنوا الأفكار فى مجال انترنت الأشياء.لابد ان يكون المتقدم طالبا جامعيا او خريجاً وسيتم تقييم المشروعات تقييم دولى .ستتم إقامة حفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع انتهاء الدائرة المستديرة يوم 22 فبراير عام 2022 .txtمجلس جامعة القاهرة يعلن فوز 43 عالمًا بجوائز متنوعة خلال عام 2021txtآداب القاهرة: انتهاء امتحانات الطلاب المكفوفين الأربعاءوفى نفس السياق، ‎أعلنت جامعة القاهرة، عن إطلاق مسابقة فى عدد من الموضوعات القومية التنموية، وذلك في إطار مشروع قومي مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي.وستكون لإعداد أفضل مشروع تنموي وإعداد أفضل ورقة سياسات، كما تم تحديد موضوعات مسابقة أفضل مشروع تنموي في أحد الموضوعات الآتية: (التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية، ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة).أما موضوعات مسابقة أفضل ورقة سياسات ستكون في أحد الموضوعات الآتية: (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم، تنمية الوعي بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد، إصلاح منظومة الرعاية الصحية).وقال الدكتور محمود السعيد منسق المشروع وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه سوف يتم تقسيم المتقدمين في كل مسابقة إلى عدد من الفرق البحثية، بحيث يتكون كل فريق من 5 أعضاء بحد أقصى، بينهم عضو واحد على الأقل من طلاب مرحلة الدراسات العليا أو أعضاء الهيئة المعاونة و 2 كحد أقصى من طلاب الفرق النهائية بمرحلة البكالوريوس/ الليسانس في مسابقة ورقة السياسات، و 3 كحد أقصى من طلاب الفرق النهائية بمرحلة البكالوريوس/الليسانس في مسابقة المشروع التنموي.‎وأشار منسق المشروع، إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية للفرق المشاركة بكل مسابقة، وستتم التدريبات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وسيمنح المشاركون شهادة اجتياز البرنامج التدريبي من جامعة القاهرة، كما سيتم منح جوائز مالية لأفضل مشروعين بحثيين وأفضل ورقتين للسياسات واختيارهما للمنافسة على مستوى الجمهورية.