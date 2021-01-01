تشكيل فرق عمل لمساعدة طلاب الثانوية في تسجيل الاستمارة الإليكترونية بقنا



الاستمارة الإليكترونية الاستمارة الإليكترونية



أعلن الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، عن تشكيل فرق عمل بكل مدرسة ثانوية، معني بالتطوير التكنولوجى والمرشد الطلابى لمساعدة طلاب الشهادة الثانوية فى تسجيل الاستمارة الاليكترونية داخل المدارس وعقب انتهاء لجان الصفين الأول والثانى بحيث تغنى المدرسة عن استغلال الطلاب من أى منافذ أو مساعدات خارجية.







جاء ذلك خلال اجتماع مديرى عموم الإدارات التعليمية ، برئاسة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور منال عبد الوهاب ، وكيل المديرية و التطوير التكنولوجي ومديرى إدارات شئون الطلاب و الإحصاء و البيئة والسكان و التعليم الابتدائى و الإعدادى والثانوى .

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وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تقسيم طلاب المدرسة وفق خطة زمنية محددة إلى مجموعات صغيرة لضمان الالتزام بتعليمات الوزارة فى تعبئة الاستمارة الاليكترونية و استيفاء البيانات والتوقيعات أمام أعضاء الإرشاد التعليمى قبل الوقت المحدد .وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على مديرى الإدارات بتحديث بيانات العاملين بالمدارس و تطابقها مع كشوف 1 سرى ووجوب وصول الامتحانات إلى اللجان قبل بدايتها بوقت كاف وعدم دخول اللجان إلا لمن يسمح لهم ذلك .وأكد خالد أن غرف العمليات بالإدارات التعليمية تواصل، مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية و إحاطة أعضائها بأى حدث قد يؤثر على سير الامتحانات .