تشكيل فرق عمل لمساعدة طلاب الثانوية في تسجيل الاستمارة الإليكترونية بقنا

أعلن الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، عن تشكيل فرق عمل بكل مدرسة ثانوية، معني بالتطوير التكنولوجى والمرشد الطلابى لمساعدة طلاب الشهادة الثانوية فى تسجيل الاستمارة الاليكترونية داخل المدارس وعقب انتهاء لجان الصفين الأول والثانى بحيث تغنى المدرسة عن استغلال الطلاب من أى منافذ أو مساعدات خارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع مديرى عموم الإدارات التعليمية ، برئاسة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بحضور منال عبد الوهاب ، وكيل المديرية و التطوير التكنولوجي ومديرى إدارات شئون الطلاب و الإحصاء و البيئة والسكان و التعليم الابتدائى و الإعدادى والثانوى .
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