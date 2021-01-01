تجارة حلوان: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت

يواصل طلاب كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2021 - 2022 وسط تطبيق اللإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، إن هناك انتظام كامل فى امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ بدايتها.
وأشارت أماني فاخر إلى انتظام أعمال التصحيح بالكنترولات بالتوازى مع عقد الاختبارات، حيث أنه بمجرد الانتهاء من الامتحان يبدأ المصححون فى أعمال التجميع مباشرة في الكنترولات، للانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج للطلاب في أسرع وقت.
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