تجارة حلوان: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت

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كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان


يواصل طلاب كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2021 - 2022 وسط تطبيق اللإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، إن هناك انتظام كامل فى امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ بدايتها.

وأشارت أماني فاخر إلى انتظام أعمال التصحيح بالكنترولات بالتوازى مع عقد الاختبارات، حيث أنه بمجرد الانتهاء من الامتحان يبدأ المصححون فى أعمال التجميع مباشرة في الكنترولات، للانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج للطلاب في أسرع وقت.

ونوهت عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بحلوان بأنه من المتوقع أن تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال إجازة منتصف العام الجامعى.

و نوهت الجامعة الى انه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و اعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عد الاصابة كورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم.

المصدر: elbalad

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