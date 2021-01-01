زراعة عين شمس: لا إصابات بكورونا بامتحانات الفصل الدراسي الأول



زراعة عين شمس زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول .







وأضافت “جلال”، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا منذ بد امتحانات التيرم الاول وحتي الآن، موضحا أنه يتم تعقيم مستمر لأماكن الامتحانات والمسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى اماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وقيام الطلاب بوضع اوراق الاجابة فى الصناديق المخصصة لها.



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وأشار إلى أن أي طالب يشعر با?عراض مرضية خاصة بكورونا عليه عدم الحضور ا?لى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من إحدي مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقه، مطالب بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.الجدير بالذكر وسط توقع بحصد 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بث التلفزيون المركزي الصيني الأغنية الجماعية التي نفذها فريق كورال جامعة عين شمس " روح الشرق" باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع نظرائهم من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون ، والتي تم بثها ضمن احتفالات جمهورية الصين الشعبية بدورة الألعاب الشتوية المقامة بالعاصمة الصينية بكين.وقال المايسترو محمود محسن، إن الاستعدادات لتحضير هذه الأغنية بدأ منذ شهر نوفمبر من العام الماضي حيث قام بالتعاون مع د. معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، في تلحين وتوزيع كلمات الأغنية التي ألفها الشاعر المصري أحمد حسن راؤول أحد أبناء جامعة عين شمس.وأكد أن التحضيرات استغرقت قرابة ثلاثة أشهر وشارك في هذا العمل الفني العالمي 150 من أعضاء فريق كورال روح الشرق.