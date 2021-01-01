يعنى إيه ميزة UWB بأيفون؟ .. ولماذا ستصل لأجهزة ماك بوك؟

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طرحت أبل مؤخرًا إصدارات تجريبية عامة من تحديثات نظام التشغيل المختلفة، بما في ذلك macOS، حيث يوفر الإصدار 12.3 من macOS Monterey ميزة Universal Control - إحدى أكثر الميزات المنتظرة - ولكن يقال أيضًا أنه يحصل على ميزة النطاق العريض للغاية أو UWB لأجهزة MacBooks.



ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، فإن الإصدار التجريبي من macOS Monterey 12.3 يحتوى على أطر عمل مطلوبة لدعم تقنية UWB، ويقول التقرير أن هذه هي نفس الأدوات المستخدمة لدعم UWB على أجهزة iOS.



ما هي تقنية UWB ومزاياها؟

النطاق العريض للغاية هو بروتوكول لاسلكي يستخدم موجات الراديو للاتصالات، حيث دمت أبل لأول مرة ميزة UWB مع iPhone 11 منذ عامين، وقد وضعت أبل شريحة U1 في أيفون لجعل UWB يعمل. شقت التكنولوجيا طريقها إلى أبل Watch و AirTags و HomePod mini.



ويتم استخدام UWB لتتبع موقع الأجهزة التي تدعم UWB بدقة، كما أنه يساعد في عمليات نقل AirDrop و AirPlay أسرع وفي البلدان التي يدعمها ، يمكن للمستخدمين الحصول على مصادقة CarKey دون إخراج أيفون من جيوبهم، كما أنه يساعد في تتبع الموقع الدقيق للأجهزة باستخدام شبكة Find My.



وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تدمج أبل UWB في أجهزة كمبيوتر Mac، حيث لا تتميز طرز iPad الجديدة أيضًا بتكنولوجيا النطاق العريض للغاية، لذلك لا يمكننا القول ما إذا كانت أجهزة MacBooks القادمة ستحتوي على شريحة U1 أو ما هي الخطط الأخرى التي قد تمتلكها أبل من أجل UWB لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.



وأيضًا ، ضع في اعتبارك أنها ميزة موجودة في الإصدار التجريبي وقد لا يتم طرحها للإصدار العام على الإطلاق، إنه يعطي مؤشرًا على أن أجهزة Mac أيضًا يمكن أن تحصل على UWB بشكل أو بآخر في المستقبل.