ميتا توقف انضمام المستخدمين الجدد لأداة CrowdTangle



ميتا ميتا

أوقفت شركة ميتا الأم لفيسبوك المستخدمين الجدد مؤقتًا من الانضمام إلى أداة تتبع الوسائط الاجتماعية CrowdTangle بسبب قيود التوظيف.



تعرضت "ميتا" التي حلت فريق CrowdTangle العام الماضي، لضغوط لتوفير قدر أكبر من الشفافية في منصاتها.



ترك مؤسس CrowdTangle والرئيس التنفيذي براندون سيلفرمان فيسبوك العام الماضي حسبما نقل موقع Metro عن رويترز.



يتم استخدام الأداة من قبل المنظمات والأفراد لمتابعة وتحليل وإعداد التقارير حول المحتوى العام المتاح على فيسبوك وإنستجرام وريديت.



وقال متحدث باسم "ميتا"، إنه تم نقل CrowdTangle مؤخرًا إلى فريق بيانات وشفافية جديد، يعمل من خلال انتقالات واعتبارات التوظيف.



وأضاف المتحدث: "إننا نوقف مؤقتًا قدرة الأشخاص على الانضمام إلى CrowdTangle أثناء عملنا من خلال بعض قيود التوظيف".



قال المتحدث إنه لا يزال بإمكان المستخدمين الجدد إضافتهم إلى حسابات الشركة الحالية على أداة التتبع.