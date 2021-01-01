

طرح جهاز الألعاب المحمول Steam Deck للبيع يوم 25 فبراير طرح جهاز الألعاب المحمول Steam Deck للبيع يوم 25 فبراير

بعد تأخير لمدة شهرين، أكدت اليوم، شركة Valve، أنها ستطرح، جهاز الألعاب المحمول، Steam Deck، للطلب المسبق، يوم 25 فبراير، على أن تبدأ، المبيعات الرسمية، يوم 28 فبراير، حيث سيكون أمام، المستخدمين، 72 ساعة، للتسجيل في الدفعة الأولى، وإلا سيتوجب، عليهم الانتظار، حتى وصول، الدفعة الثانية، التي سيتم إطلاقها، في منتصف شهر مارس.



وكان من المقرر، إطلاق جهاز، Steam Deck، خلال شهر ديسمبر، 2021، ولكن الشركة أجلت، موعد إطلاقه، بسبب نقص، في الأجزاء، وقالت Valve، في ذلك الوقت، نأسف لهذا، لقد فعلنا كل، ما في وسعنا، لإصلاح مشكلة، التوريد العالمية، التي تأثرت منها، معظم الشركات، بما في ذلك، شركة سامسونج، التي أجلت موعد، وصول الهاتف، Galaxy S21 FE، بسبب النقص الكبير، في أشباه الموصلات.



هذا الجهاز الجديد، يضم شاشة مضادة للتوهج، ويضم أيضا، معالج تشغيل، من فئة، Zen 2، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، والذي يصل، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات، بمعمارية RDNA 2، مع 8 وحدات حسابية، بالإضافة إلى أنه، سيتوفر بأكثر من، إصدار على مستوى، الذاكرة الداخلية، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 16 جيجا رام، وبهذه المواصفات، سيتمكن المستخدمون، من تشغيل أحدث الألعاب، بمعدل فريمات عال.

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وبخصوص، سعر جهاز الألعاب المحمول، Steam Deck، فيبدأ من، 399 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت، وسيبلغ حوالي، 529 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، وسيصل سعره إلى، 649 دولارا، للإصدار الذي يضم، 512 جيجا بايت.