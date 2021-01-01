حكم من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه .. الإفتاء تجيب



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب قراءة الفاتحة فى الصلاة لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال المولى فى كتابه الكريم{ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.



وأضاف “عثمان”،فى إجابته عن سؤال ورد إليه من متصلة تقول فيه: "هل من الممكن عندما أصلى أقرأ من المصحف لأني نسيت القرآن ؟"،إنه ليس مطلوبا من كل مسلم ان يحفظ القرآن ولكنه مطلوب من كل مسلم تلاوة القرآن حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والعمل به لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُور}.



وأشار الى أن الذين يتلون ولم يقل يحفظون، لأن حفظ القرآن قد يزول، ولكن المشكلة الأكبر هى من يحفظ القرآن وينساه لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُو أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ مِنْ عَقْلِهَا ".

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وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب قراءة الفاتحة فى الصلاة لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، وقال المولى فى كتابه الكريم{ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.