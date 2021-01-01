اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

شهد الطريق الدائري الأوسطي حادث اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر ، وانقلابها بدون وقوع إصابات. حادث الطريق الدائري الأوسطي تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي بدأت بتلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد باصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر، ثم انقلابها على الطريق الدائري الاوسطي، بدون وقوع إصابات. وعقب وقوع حادث الطريق الدائري الأوسطي جرى الدفع بالخدمات المرورية إلي موقع الحادث والأوناش لرفع حطام الحادث.

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