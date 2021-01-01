أكلات سورية.. طريقة تحضير شاورما اللحم بتتبيله مميزة

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طريقة تحضير شاورما اللحم


تعد شاورما اللحم من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حول العالم، فـ الشاورما من الأكلات السورية المميزة، ويمكن تقديم الشاورما باللحم أو الدجاج مع الثومية والمقبلات الشهية.

وإليك طريقة تحضير شاورما اللحم بالخطوات.

مقادير شاورما اللحم
لحم فيليه

بصل

قرفة

زيت زيتون

ليمون
خل

كمون

طماطم

فلفل الوان

ملح

فلفل

طريقة تحضير شاورما اللحم
1- قومي بفرم الطماطم مع البصل والملح والفلفل والخل والليمون والزعتر والقرفة وزيت الزيتون.

2- ثم قطعي اللحم شرائح وضعيه فى هذه الخلطه ثم ضعى شرائح اللحمه فى الزيت.

3- فى الطاسه ضعي زيت زيتون ومكعبات طماطم وبصل جوليان وفلفل الوان جوليان وقلبى جيدا حتي تمام نضج اللحم.

4- ضعى الشاورمه على عيش صاج ولفيه رول وضعيه علي الجريل لياخذ لون من الجانبين وقدميه بالهنا.

المصدر: elbalad

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