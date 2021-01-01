كيف تؤثر مكملات فيتامين D على صحة قلبك



مكملات فيتامين D مكملات فيتامين D

إذا كنت مصابًا بقصور القلب ، فمن المرجح أن تكون مصابًا بنقص فيتامين .



فإن زيادة تناولك للفيتامين يمكن أن يعزز صحة قلبك ويحسن نوعية حياتك.



قصور القلب وفيتامين د

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بقصور القلب الاحتقاني ، فمن المحتمل أن يكون لديك ما يكفي للقلق بشأنه دون التفكير في مستويات الفيتامينات في جسمك.

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ومع ذلك ، فقد تبين أن الاهتمام بمستويات فيتامين (د) يمكن أن يزيد من صحة قلبك.تظهر الأبحاث أن قصور القلب المزمن يرتبط غالبًا بنقص فيتامين (د) ، وترتبط المستويات المنخفضة جدًا بمزيد من النتائج الصحية السلبية. في الواقع ، يرتبط انخفاض فيتامين (د) بزيادة مخاطر الوفاة لدى المصابين بقصور القلب ، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض القلب .قد يكون من الصعب تحديد علامات نقص فيتامين د.بعض الناس ليس لديهم أعراض على الإطلاق ، بينما يعاني البعض الآخر من الأوجاع والآلام أو يشعرون بالتعب أكثر من المعتاد ، وفقًا لمايو كلينك .يمكن أن يتسبب نقص فيتامين د أيضًا في آلام العظام وضعفها ، مما قد يؤدي إلى تحديات في المشي والحركة.إذا كنت تعاني من قصور القلب الاحتقاني وواجهت أيًا من هذه العلامات ، فمن الجيد استشارة طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات واختبار فيتامين د المحتمل.وجدت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن مكملات فيتامين (د) التي يتناولها الأشخاص المصابون بفشل القلب المزمن مرتبطة بتحسين وظائف القلب.وجد التحليل أنه بعد 12 شهرًا ، كان الأشخاص الذين تناولوا فيتامين (د) يتمتعون بوظيفة قلب أفضل من الأشخاص الذين تناولوا الدواء الوهمي.نصائح للحصول على ما يكفي من فيتامين دتغيير النظام الغذائي طريقة سهلة للحصول على المزيد من الفيتامين. حاول تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي ، مثل الأسماك الدهنية والجبن والبيض وكبد البقر ، كما توصي المكتبة الوطنية الأمريكية للطب .فيتامين د وفير أيضًا في الأطعمة المدعمة مثل الحبوب وعصير البرتقال وفول الصويا والحليب.إذا كان فيتامين (د) لديك منخفضًا بشكل خاص وكنت مصابًا بفشل القلب الاحتقاني ، فقد يوصي طبيبك بتناول المكملات بانتظامتوضح الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن دراسة حديثة وجدت أن مكملات فيتامين (د) لم يكن لها أي تأثير على العمر أو معدل الاستشفاء أو المضاعفات بين الأشخاص الذين تناولوا المكملات أو الدواء الوهمي.حيث تشير النتائج إلى أنه يجب على الناس توخي الحذر عند تناول مكملات فيتامين (د) وربما تجنب مكملات فيتامين (د) ذات الجرعات العالية لفترات طويلة من الزمن.