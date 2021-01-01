انتبه.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بـ ورم في المخ



العلامات تؤكد إصابتك بـ ورم في المخ العلامات تؤكد إصابتك بـ ورم في المخ

يمكن أن يكون التغيير في نمط الصداع ، والإحساس المستمر بالقيء ، وتشوش الرؤية علامة تحذير لورم في المخ لا يمكن تجاهله، ورم الدماغ عبارة عن مجموعة من الخلايا غير الطبيعية التي تنشأ من الأنسجة العصبية للدماغ، وإنه الانتشار غير المنتظم للخلايا الذي ينتج الورم.







ويمكن أن تكون أورام الدماغ إما حميدة ، ولا تحتوي على خلايا سرطانية أو خبيثة ، مع نمو الخلايا السرطانية بسرعة.

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وتتنوع علامات أورام المخ وأعراضها ، وقد تختلف من خفيفة إلى كبيرة، لا تظهر جميع العلامات أو الأعراض في جميع المرضى، تعتمد الأعراض بشكل أساسي على مكان الورم في الدماغ.فيما يلي العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا لأورام المخ.1. النوبات / التشنجاتقد يتسبب ورم الدماغ في إطلاق الخلايا العصبية بشكل لا يمكن السيطرة عليه مما يؤدي إلى حركات غير طبيعية للجسم، قد تكون النوبة بؤرية ، وتشمل منطقة واحدة من الجسم أو قد تكون معممة بحيث تشمل الجسم كله، يحدث هذا عادة عندما يشمل الورم الفص الجداري للدماغ ، الذي يتحكم في الوظيفة الحركية للجسم.2. اختلال التوازن / الدوخةيرتبط فقدان التوازن والخرق في الحركات الدقيقة بأورام المخ، يتحكم المخ في توازن الجسم، لذلك ، فإن الورم في هذا المكان يؤدي إلى الدوار أو الدوخة أو عدم التوازن، أحيانًا يميل الشخص إلى التمايل نحو جانب واحد أثناء المشي ويشعر وكأنه يسقط.3. اضطرابات بصرية أو فقدان السمعيمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة أو الرؤية المزدوجة أو الفقدان الجزئي أو الكامل للرؤية علامات على وجود ورم في المخ إذا كان في الفص القذالي أو الفص الصدغي أو جذع الدماغ أو بالقرب من الغدة النخامية.قد تؤدي الأورام إلى الضغط على المسارات البصرية مما يؤدي إلى اضطرابات بصرية، الورم الحميد في الغدة النخامية والأورام السحائية للعصب البصري هي أكثر الأورام شيوعًا التي تؤدي إلى اضطرابات بصرية، أورام العصب السمعي هي أورام تقع في عصب الأذن ، مما يؤدي إلى فقدان السمع أو بعض الضوضاء التي تشبه صوت الصفير في الأذن (طنين الأذن).