طريقة علاج الحبوب تحت الجلد



حبوب تحت الجلد حبوب تحت الجلد



تعد الـ حبوب تحت الجلد من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويمكن علاجها بالكثير من الطرق المختلفة والتي تتناسب مع كل شخص.



يصاب الأشخاص المصابون بـ حبوب تحت الجلد المليئة بالصديد (البثور) تحت الجلد، وغالبًا ما تكون الـ حبوب تحت الجلد مؤلمة ويمكن أن تكون كبيرة، ويجب أن يعالج طبيب الأمراض الجلدية الـ حبوب تحت الجلد لتقليل مخاطر التندب والعدوى، ويمكن أن تساعد المضادات الحيوية وكريمات (الجلد) الموضعية القوية بوصفة طبية في تنظيف بشرتك.



1- كريم لعلاج الحبوب تحت الجلد

الحبوب تحت الجلد هي نوع من حب الشباب الالتهابي الذي يسبب ظهور بثور مؤلمة ومليئة بالصديد تتشكل عميقاً تحت الجلد، وتحدث الـ حبوب تحت الجلد عندما تسد الزيوت وخلايا الجلد الميتة مسام الجلد.

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مع حبوب تحت الجلد الدهنية، تدخل البكتيريا أيضًا إلى المسام مسببة التورم أو الالتهاب، حب الشباب الكيسي هو أخطر أنواع حب الشباب، وغالبًا ما تكون أكياس حب الشباب مؤلمة وتسبب ندبات أكثر.قد يصعب علاج الـ حبوب تحت الجلد، ويجب أن تطلب المساعدة من طبيب الأمراض الجلدية بدلًا من تجربة منتجات حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية لأنها يمكن أن تترك ندبات، ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يعلمك كيفية علاج الـ حبوب تحت الجلد.يمكن أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر أو أكثر لإزالة الـ حبوب تحت الجلد، وغالبًا ما يتضمن العلاج تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم وتطبيق المواد الهلامية أو الكريمات الموضعية القوية بوصفة طبية على الجلد.تشمل علاجات الـ حبوب تحت الجلد ما يلي:كريمات المضادات الحيوية ومحاليل الجل والمستحضرات لقتل البكتيريا وتقليل الالتهابأو حمض الساليسيليك Azelaic acid لقتل البكتيريا والتخلص من خلايا الجلد الميتة الزائدة.البنزويل بيروكسايد لتقليل عدد البكتيريا الموجودة على الجلد.الريتينويدات (أدابالين ، تريتينوين ، تازاروتين وغيرها) ، مشتقات فيتامين أ التي تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة.تشمل العلاجات الأخرى لحبوب تحت الجلد ما يلي:حقن الكورتيكوستيرويد: تستخدم لتقليص أكياس حب الشباب وحبوب تحت الجلد الكبيرة والمؤلمة بسرعة.شق وتفريغ: يساعد على فتح كيس حب الشباب وتصريف القيح.حبوب منع الحمل أو سبيرونولاكتون: تستخدم من قبل النساء لخفض مستويات الهرمون التي تسبب حب الشباب الكيسي.الايزوتريتنون: ريتينويد يؤخذ عن طريق الفم (يطلق عليه في الغالب أكوتان).2- علاج الحبوب تحت الجلد بالأعشابتنتج الـ حبوب تحت الجلد عن انسداد المسام والبكتيريا، وغالبًا ما يكون من الصعب إدارته، قد تساعد العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية والعلاجات الموصوفة، على الرغم من أن بعضها قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة، إذا لم تنجح العلاجات التقليدية، أو إذا كنت تفضل تجربة شيء أكثر طبيعية، فقد تقرر اللجوء إلى العلاجات العشبية.تم استخدام العلاجات العشبية لإزالة الـ حبوب تحت الجلد وأمراض الجلد الأخرى قبل ظهور العلاجات الحديثة، على الرغم من نقص البحث عن العديد من الحلول العشبية ، إلا أن الأدلة القصصية وفيرة.تميل العلاجات العشبية إلى أن يكون لها آثار جانبية أقل من العلاجات الحديثة، بعض الأعشاب لها خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والالتهابات، قد تساعد هذه الخصائص في تقليل البكتيريا المسببة لحبوب تحت الجلد والالتهابات، وشفاء العيوب.1- النيمتشمل الاستخدامات العلاجية التقليدية للنيم علاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب وحبوب تحت الجلد والأكزيما والصدفية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2001، فإن النيم له نشاط مضاد للجراثيم ضد العديد من الكائنات الحية الدقيقة، وهذا يشمل المكورات العنقودية، وهي بكتيريا مرتبطة بحب الشباب.2- شجرة الشايشجرة الشاي ( Melaleuca alternifolia ) هي عشب يستخدم لـ علاج مشاكل الجلد والجروح، له قدرات مطهرة ومضادة للالتهابات والتي قد تقلل من عدد آفات حب الشباب وحبوب تحت الجلد.في دراسة 1990 تمت مقارنة هلام موضعي يحتوي على 5 في المائة من زيت شجرة الشاي مع كريم موضعي يحتوي على 5 في المائة من البنزويل بيروكسايد، قلل كلا المستحضرين من عدد آفات حب الشباب الملتهبة وغير الملتهبة، على الرغم من أن زيت شجرة الشاي استغرق وقتًا أطول ليعمل ، إلا أنه أدى إلى آثار جانبية أقل، وشملت هذه الجفاف والحكة والتهيج والاحمرار.كما يمكن علاج حبوب تحت الجلد عن طريق إزالة الدهون الزائدة من الجلد، كما أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن أن تقلل الاحمرار والكدمات، غالبًا ما يستخدم الأعشاب الطبيعية لتقليل الالتهاب بشكل جيد.الأعشاب الأخرى المطهرة والمضادة للالتهابات التي قد تساعد في التئام حب الشباب هي:آذريونالبابونجالخزاميإكليل الجبل