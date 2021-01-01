طريقة عمل الجندوفلي بأكثر من طريقة



طريقة عمل الجندوفلى طريقة عمل الجندوفلى



طريقة عمل الجندوفلى ، أو بحر المحار هو حيوان مائي يعيش في المحيطات والبحار ، وهناك أيضًا مناخ ساحلي معتدل حار ، وهو عبارة عن جسم ناعم ذو ملمس أبيض ينمو غالبًا بمصادفة كبيرة الجندوفلى لذيذ جدا ومفضل لدى كثير من الأشخاص ويصعب الحصول عليها ؛ الأمر الذي جعله من اغلي أسعار المواد الغذائية ، وذلك أيضا من أجل فوائده الكثيرة جدًا ، لذلك تقدم لكم طريقة عمل الجندوفلى بأكثر من طريقة.



طريقة عمل الجندوفلى ، جندوفلي عشق للعديد من الأشخاص ،لذلك يقدم الشيف عاطف على طريقة سهلة وسريعة لعمل الجندوفلي بمذاق لا يقاوم .



المقادير لعمل الجندوفلي :

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جندوفلي...بصلفلفل حاركرفس 2عود فرنساويخلثومليمونبهاراتجمبريالطريقة لعمل الجندوفلي :ينقع الجندوفلي في الماء ويغسل جيدا .يوضع في الحلة مع البصل والفلفل والكرفس والخل والثوم والليمون والبهارات .(يمكن اضافة جمبري ايضا)تغطى الحلة وتوضع على النار حتى ينضج في البخار الصاعد منه ...ويقلب الاناء وهو مغلق.. حتى ينضج ويفتح تماماطريقة عمل الجندوفلى علاء الشربينييعد الجندوفلي من المأكولات البحرية اللذيذة ولكن لاتعرف معظم السيدات كيفية اعداده في المنزل بمذاق مذهل.ونقدم لكم طريقة عمل الجندوفلي .مقادير مكرونة بالجندوفلي وكريمة الموتزاريلامكرونة مسلوقة جندوفلي صلصةزيت زيتونطماطم مجففةفصوص ثومجبن موزاريلا مبشورنعناعبابريكاملحفلفل حارطريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي وكريمة الموتزاريلا* تسخن طاسة بالزيت ثم يضاف الجندوفلي، الشطة، الثوم والملح وأخيرًا تضاف المكرونة وتقدمالوصفة الثانيةمقادير جندوفلى بالكمون و الفلفل الحارجندوفلى مقفولثوم فلفل حار ببقدونس فريشكزبرة فريشكمونليمون أضالياماءطماطمملح فلفل أسودطريقة عمل الجندوفلى للشيف حسنطريقة عمل الجندوفلىيقدم الشيف حسن طريقة تحضير جندوفلي بالبصل والكريمة* تنظف القواقع بغليها في الماء المغلي ثم نشلها ويسخن الزيت في حلة ويشوح فيه البصل مع رشة ملح ويضاف الثوم ونستمر في التقليب ثم تضاف قواقع البحر وعصير الليمون والشبت والكمون والفلفل الحار* تترك المكونات على نار متوسطة لمدة اربع دقائق او حتى تتفتح قواقع البحر وتضاف الكريمة فوق المقاديـر وتقلب قـليلا ثم ترفع وتقدممقادير مكرونة بالجندوفلي و الكاليمارى مع صوص احمرمكرونة جندوفلى مسلوق كاليمارى حلقات ثومفلفل حارصلصة طماطمكمونبقدونسفريشمرقة خضارطريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي و الكاليمارى مع صوص احمر* ضعي زيت زيتون فى حلة على النار ثم ضيفي الثوم و الكاليمارى و الفلفل الحار و الملح و الفلفل* ضيفي الجندوفلى ثم ضيفي الصلصة و الكمون و المرقة وضيفي المكرونة و نقلب جيدًا ثم ضيفي البقدونس و تقدم بالهناطريقة عمل الجندوفلى بالزبدةطريقة تحضير جندوفلى بالكمون و الفلفل الحار* اسلقي الجندوفلى نصف سلقة فى الماء حتى نتأكد من التخلص من الرمال بداخله وشوحي الثوم و الفلفل الحار فى الزبدة ثم ضيفي الطماطم و الجندوفلى و الكمون* ضيفي الكزبرة و البقدونس و الملح و الفلفل والقليل من الماء ثم ضيفي الليمون وتترك حتى تنضج و تقدم.مقادير جندوفلي بالبصل والكريمةقواقع البحرملعقة زيتببصلة مفروعة ناعمفص ثوم مفروم ناعمكوب عصير الليمونعلبة كريمة كاملة الدسمملحكمونشبت مفرومفلفل حار حسب الرغبةطريقة عمل شوربة الجندوفلىنقدم لكم طريقة عمل شوربة الجندوفلى بخطوات الشيف شربينى.المقادير:-جمبري-سمك-كاليماري-جندوفلي-كابوريا-بصل-ثوم-كرات-كرفس-جزر-ورق لورا-كريمة لباني-ملح-فلفل أسود-كمونخطوات التحضير:-ضعي ماء في حلة على النار مع بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان وليمون وملح وفلفل وكرات وكمون وثوم واتركيها لتغلي.-اضيفي الكابوريا والجندوفلي ثم السمك الكاليماري والجمبري اتركيها حتى تنضج.-اضيفي الكريمة اللباني لتغلي مرة ثم قدميها.