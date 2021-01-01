أفضل 5 وصفات للبشرة من عصير البطاطس



عصير البطاطس عصير البطاطس



فوائد تجميلية عديدة لاستخدام عصير البطاطس لجمالك فهو مليء بالفيتامينات والبوتاسيوم والنحاس والكبريت والتي تساعد في علاج مشاكل جمالك بفعالية وسهولة إليك أفضل 5 وصفات للعناية بالبشرة بعصير البطاطس وفقا لموقع "STylecraze"



1.لمكافحة الشيخوخة:



لاضافة عصير البطاطس على البشرة بشكل منتظم فوائد تجميلية عديدة فهو يساعد في علاج عيوب وحروق الشمس والهالات السوداء والخطوط الدقيقة والبشرة الباهتة.



في الوقت نفسه، يمكن استخدام عصير البطاطس لتحضير وصفات التجميل التي يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في حل مشاكل جمالك لعل أبرزها الشيخوخة والخطوط الدقيقة والجفاف والتجاعيد.

قد يعجبك أيضا...

اخلطي اللبن الرائب وعصير البطاطس بكميات متساوية و أضيفي ملعقة زيت زيتون.يعتبر قناع الوجه طريقة رائعة لترطيب بشرتك وتقليل علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ و يساعد زيت الزيتون مع عصير البطاطس فعالية للغاية ضد الهالات السوداء والتجاعيد.2.تفتيح البشرة:اخلطي عصير البطاطس مع عصير الليمون بكميات متساوية. البطاطس لها خصائص تبييض طبيعية. لذلك، يمكن لعصير البطاطس مع عصير الليمون، المعروف أيضًا بخصائصه لتفتيح البشرة، أن يعمل العجائب في تفتيح البشرة الداكنة بطريقة طبيعية يمكنك و ضع هذا الخليط على البقع الداكنة الموجودة على الجلد.3.تنظيف المسام:حضري تونر طبيعيًا عن طريق مزج خمس ملاعق من عصير البطاطس وملعقة من صودا الخبز في كوب من الماء وضعيه على بشرتك جيدًا لتنظيف مسام بشرتك.4.علاج انتفاخ العيون:اخلطي عصير البطاطس مع عصير الخيار بكميات متساوية وضعي العصير على الجلد حول عينيك واتركيه لمدة 15 دقيقة.من المعروف أن كل من عصير البطاطس وعصير الخيار لهما تأثير مهدئ. هذا العلاج فعال في علاج انتفاخ العيون.5.الحصول على ملمس جلدي ناعم:امزجي عصير البطاطس وعصير الليمون واستخدمي هذا الخليط على الوجه للحصول على بشرة خالية من العيوب والزيوت والشحوم وحب الشباب.