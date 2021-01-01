طريقة عمل كريب الدجاج في المنزل



كريب الدجاج كريب الدجاج

يعد كريب الدجاج من أشهى الأكلات التى يحبها الشباب والأطفال بشكل خاص لذا ترغب الأمهات فى تعلم طريقة عملها فى المنزل بشكل احترافي



نقدم لكم طريقة عمل كريب الدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة



طريقة عمل الكريب فى المنزل بمذاق مختلف

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مقادير كريب الدجاج:صدور دجاج3 بيضاتكوب لبنكوب دقيق3 ملعقة زيتملحبصلذرة صفراءفلفل الوانبهاراتكاتشابمرقةزيترشة سكرفلفل اسودمايونيزثوم مفرومطريقة عمل كريب الدجاج:* في وعاء كبير امزجي اللبن مع الدقيق والبيض وقليل من الزيت ورشة سكر وملح لعمل عجينة سائلة، ويسوى في طاسة مدهونة بالزيت عن طريق وضع كمية بسيطة في كل مرة.* ضعي زيت طهى في طاسة أخرى على النار مع بصل شرائح ومكعب مرقة، وتضاف الفراخ المقطع شرائح وملح وفلفل أسود مطحون وبهارات وثوم مفروم.* ضعي شرائح الفلفل الوان وكاتشاب وذرة صفراء وقلبيهم جيدا ثم ضعي الطماطم المقطعة حتى ينضج تماما.* ادهني الكريب من الداخل بالمايونيز ثم يحشى بخلطة الدجاج ويقدم كريب الدجاج مع الكاتشب والمايونيز أو مع الجبنة الموتزاريلا.