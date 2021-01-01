حل مشكلة الرز المعجن بطرق مبتكرة وغير تقليدية.. تعرفي عليها



حل مشكلة الرز المعجن حل مشكلة الرز المعجن



يعتبر طبق الأرز أحد الأطباق الرئيسية علي السفرة وبالرغم من سهولة إعداد طرق عمل الأرز إلا أن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها ربات المنزل وهي زيادة ماء الأرز ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة لحل مشكلة الرز المعجن.







طريقة علاج الرز المعجن

تختلف طرق حل مشكلة الرز المعجن من سيدة إلي أخري فقد يستخدم البعض البطاطس وذلك عن طريقة وضع قطعة بطاطس في منتصف الأرز ولكنها لعلها ليست الطريقة الأمثل لحل مشكلة الرز المعجن.

قد يعجبك أيضا...

ويوصي الكثير من شيفات الطبخ بوضع رغيف عيش على سطح الأرز وسوف يمتص الماء الزائد به.طريقة علاج الرز المعجنكما تستخدم بعض المنزل الطريقة التقليدية وذلك من خلال نقل الأرز الي صنية واسعة ورفع غطاء الحلة أو الصنية مع تشغيل البوتجاز علي نار متوسطة وبذلك سوف تتبخر الماء الزائدة الموجودة بالارز.وتفضل بعض السيدات استخدام الفرن في طريقة علاج الرز المعجن وذلك من خلال وضع الأرز بصنية كالخطوة السابقة ووضعها في الفرن وسوف تتبخر المياة الموجودة بالارز .كما يمكنك وضع الأرز في الثلاجة وإعادة استخدامه في بعض الوصفات حيث يتم استخدام الأرز حتى لا تشعر وكأنه يعجن وقد توجد العديد من الوصفات باستخدام الأرز المعجن ونقدم لكي بعض الطرقكيف استفيد من الأرز المعجنقد تتساءل الكثيرات كيف استفيد من الأرز المعجن؟ إذا كنتِ لا تتمكنين من حل مشكلة الأرز المعجن في بعض الحالات، فيمكنكِ تحضير أرز جديد طالما توافر لديك ذلك؛ ويمكن تخزين الأرز المعجن في وعاء بلاستيك وضعيه في البراد أو المُجمد، إذ يمكنكِ استخدامه لاحقًا لإعداد بعض الوصفات اللذيذة.يستمر الأرز المطبوخ صالحًا للاستخدام لمدة 4 أو 6 أيام في البراد ولمدة تصل إلى ستة أشهر وذلك باتباع الخطوات التالية:1. حولي الأرز إلى أرز مقلي. سخني بعض الزيت في مقلاة واطهي الثوم والبصل والزنجبيل ليصبح لونهم شبه شفاف. أضيفي الخضروات، مثل: الجزر والبازلاء، بالإضافة لملعقة كبيرة من صوص الصويا حسب الرغبة. أضيفي ملعقة كبيرة من الأرز في نفس الوقت وقلبيه كثيرًا وسيكون جاهزًا عند الانتهاء من طهيه باكمله.2. حضري الأرز بالحليب وسخني الأرز على الموقد باستخدام درجة حرارة منخفضة وأضيفي ثلاثة أكواب من الحليب كامل الدسم وكوب من الكريمة ونصف كوب من السكر، ثم أضيفي عودًا من الفانيليا. ارفعي الحرارة لدرجة المتوسطة واتركي البودينج يطهى لمدة 35 دقيقة تقريبًا. أزيلي عود الفانيليا وقدمي البودينج باردًاينبغي شق عود الفانيليا وإزالة البذور قبل إضافتة باقي العود إلى البودينج؛ يساعد ذلك على نشر النكهة في كل البودينج.اعادة تدوير الرز المعجنيمكنك اعادة تدوير الرز المعجن بتقديم وصفات مختلفة فيمكنك أن تحولي الأرز لبسكويت مالح افردي الأرز على صينية فرن بشكل رفيع قدر الإمكان واخبزيه لمدة ساعتين على درجة حرارة 90 درجة مئوية. كسريه بشكل قطع صغيرة بمجرد إخراجه من الفرن ثم اقلي القطع في قدر من الزيت الساخن بدرجة حرارة 200 مئوية.أزيلي البسكويت بملعقة مثقوبة بمجرد انتفاخه لأعلى وصفيه على منشفة ورقية قبل تناوله2. اطبخي برغر نباتي. اهرسي كوبًا (175 جرام) من الأرز مع كوبين (200 جرام) من الفاصوليا وكوب (175 جرام) من الذرة و3 فصوص ثوم مفرومة وثلث كوب (20 جرام) من الطماطم المجففة في الشمس وحفنة من الريحان المفروم ونصف ملعقة صغيرة من الكمون وملعقة صغيرة من الملح.شكلي أقراص من الخليط المهروس، ثم اقليها على درجة حرارة متوسطة لمدة 6 دقائق على كل جانب.