المقلي ابرزها .. قائمة أطعمة تصيبك بأمراض القلب تجنب تناولها

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صورة الخبر: أمراض القلب
أمراض القلب

حذرت دراسة جديدة من قائمة أطعمة تضر بالصحة وتزيد من مخاطر الإصابة بـ أمراض القلب وتزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

ووفقا لموقع "foxnews"، نستعرض قائمة الأطعمة الضارة بالصحة.

أطعمة ضارة بصحة القلب
1- الأطعمة المقلية

أوضحت أخصائية التغذية المسجّلة أنجيلا إل لاجو، أن الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسعرات الحرارية ، وكلها ضارة بصحة القلب و خطر الإصابة بالسمنة.

وتابعت أن الأطعمة المقلية، يتم استخدام بها الدهون المهدرجة والمتحولة، والتي ترتبط بأمراض القلب والسرطان والسكري والسمنة، وهناك بديل رائع للقلي في المنزل بزيت الزيتون، للحصول على نفس التأثير دون الفوائد الصحية السلبية.

2- البطاطس

أوضحت أخصائية التغذية، أن من المعروف أن رقائق البطاطس غير صحية لعدد من الأسباب، فهي منخفضة التغذية ومرتفعة بالدهون الرخيصة و صوديوم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب خاصة للشباب.
3- السكريات

السكر المضاف ليس له قيمة غذائية بشكل أساسي وقد ثبت في الأبحاث الطبية أنه يزيد من مخاطر السمنة وأمراض التمثيل الغذائي".

4-الزيوت المعالجة

الزيوت المعالجة مثل بذور العنب وفول الصويا والكانولا وبذور القطن والذرة والزيوت النباتية ضارة بشكل عام بصحة الإنسان وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب ويجب أن تكون تجنبها، هذا بسبب تسخينها إلى درجات حرارة عالية للغاية أثناء المعالجة، مما يؤدي إلى أكسدة الزيوت.

المصدر: موقع "foxnews"

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