أفضل الطرق لتبييض الأسنان بشكل طبيعي



أفضل الطرق لتبييض الأسنان أفضل الطرق لتبييض الأسنان

تفقد الاسنان لونها الأبيض الطبيعي بسبب عدد من العوامل. في حين أن هناك العديد من الخطوات والمنتجات التي يمكن أن تساعدك في تبييض أسنانك، إلا أن معظمها يمكن أن تكون مكلفة بعض الشيء. إليك أسباب اصفرار الأسنان وطرق علاجها وفقا لموقع برايت سايد





أصفرار الأسنان

يمكن أن تفقد أسنانك لونها الطبيعي وتبدو صفراء مع تقدمك في العمر. تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في اصفرار الأسنان ما يلي:



بعض الأطعمة مثل التفاح والبطاطس

عدم كفاية تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط أو استخدام غسول الفم.

تناول المشروبات المحتوية على الكافيين

العلاجات الطبية مثل إشعاع الرأس والرقبة والعلاج الكيميائي

يمكن أن تتحول أسنانك إلى اللون الأصفر بسبب عوامل مختلفة. ومع ذلك، يمكنك محاولة استعادة بياض أسنانك باستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة وهي كالتالي

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1.زيت جوز الهنديوفر زيت جوز الهند فوائد متعددة لصحة الفم. يمكن أن يساعد في تقليل تكوين الاصفرار والتهاب اللثة . وبالتالي، يساعد أيضًا في تبييض أسنانك.ما عليك القيام به هو المضمضة بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر في فمك وابصقيها واستمري في نظامك المعتاد لنظافة فمك عن طريق الفرشاة او الخيط.يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح، قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.2.صودا الخبزتنظيف الأسنان باستخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز يساعد في إزالة البقع وتبييض الأسنان في دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الأسنان فقط اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لعمل عجينة سميكة وخذي بعضًا من هذا الخليط على فرشاة أسنانك.اغسلي أسنانك بالخليط لبضع دقائق واشطفي فمك بالماء ويمكنك القيام بذلك 1-2 مرات يوميًا.3.الفحم المنشطاغمسي فرشاة أسنان المبللة في مسحوق الفحم النشط واغسلي أسنانك بها لمدة 1-2 دقيقة واشطفي فمك بالماء.يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.4 .قشور الليمون أو البرتقالتحتوي قشور البرتقال والليمون على حامض الستريك الذي قد يساعد في إزالة البقع عن مينا الأسنان وتبييض الأسنان. كما أنها مضادة للبكتيريا وبالتالي يمكن أن تساعد في محاربة ميكروبات الفم.افركي أسنانك بقشر البرتقال أو الليمون، لمدة 1-2 دقيقة وقم بتنظيف أسنانك ثم أشطفى فمك جيدًا بالماء العادي ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميا.