جامعة القاهرة تقترب من انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول.. التصحيح إلكتروني في آخر يوم

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تقترب كليات جامعة القاهرة من الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022، وسط إجراءات احترازية مشددة من تعقيم وتطهير وغيرها للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.



وأعلن الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحان القبول الشفوى قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين ببرنامج الدراسات العليا بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2021.



وقال الدكتور شريف شاهين إن امتحان القبول الشفوى بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين ببرنامج الدراسات العليا لبرنامج الدكتوراه يوم الخميس الموافق 3 فبراير القادم فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

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وأكد عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وداخل لجان الامتحان.وأشار "شاهين" إلى أن من يخالف ذلك يمنع من دخول الامتحان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بأى سوء.على الجانب الآخر، أعلن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، انتهاء طلاب الفرقة الثالثة من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022.وقال الدكتور أحمد رجب، إن طلاب الفرقة الأولى، أدوا الامتحان من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11.5، وهو آخر امتحان لهم هذا الفصل الدراسي لجميع طلاب الفرقة الأولى عام وشعبة إنجليزي وبرامج خاصة.وأكد أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والدخول من بوابة التعقيم وقياس الحرارة، وتم تجهيز العيادة الطبية بالكلية وتم اليوم الامتحاني بهدوء وأمان وسلاسة دون أية مشكلات أو معوقات.كما أكد أن الامتحانات جاءت كلها بنظام البابل شيت والتصحيح بالكامل إلكتروني، دون تدخل بشري، وتم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء اليوم الامتحاني مباشرة.كان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أوضح أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات.وأوضح الدكتور الخشت، أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.