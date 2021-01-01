

تقرير جديد يؤكد وصول سلسلة Galaxy S22 مع شحن بقوة 45 واط تقرير جديد يؤكد وصول سلسلة Galaxy S22 مع شحن بقوة 45 واط

بعد أن أكدت، منصة 3C، أن سلسلة هواتف، Galaxy S22 Series، القادمة من سامسونج، ستصل مع، شحن سريع، بقوة 25 واط، ولكن هذا، قد يبدو غير صحيح، لأن وكالة DEMKO الدنماركية، اعتمدت الهاتفين، Galaxy S22 Plus، وS22 Ultra، بشحن سريع، قوته 45 واط، وهذا يعني، أن الشركة، ستدعم الإصدارين، Plus، وUltra، بشحن أقوى، من إصدار S22 العادي، وهذا يختلف، مع سياسة Samsung، التي كانت تدعم، جميع هواتف السلسلة، بنفس قوة الشحن.



التقرير الصادر، من وكالة DEMKO، يشير إلى أن، الهاتف S22 Plus، الذي ظهر، بالاسم الرمزي، (SM / S906E / DS وSM-906E وSM-S9060)، والهاتف Galaxy S22 Ultra، الذي ظهر، بالاسم الرمزي، (SM-S908E / DS وSM-908E وSM-S9080 وSC-52C وSCG14)، سيكون لهما، سرعات شحن أقوى، من الإصدار العادي، حيث سيصلان، مع شحن بقوة 45 واط، بدلا من، 25 واط.



ووفقا للتسريبات السابقة، فسلسلة هواتف، Galaxy S22 Series، ستصل مع شاشة، Dynamic AMOLED 2X، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass Victus Plus، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبجودة FHD+، للهاتفين S22، وS22 Plus، وبجودة QHD+، للهاتف S22 Ultra، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف S22، سيضم بطارية، بسعة 3700 مللي أمبير، والهاتف S22 Plus، سيضم بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، أما الهاتف، S22 Ultra، فسيضم بطارية، بسعة 5000 مللي أمبير.

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وبخصوص، معالج التشغيل، فهناك تقارير، تشير إلى أن، هواتف سامسونج القادمة، ستصل إلى، أمريكا والصين، بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وستصل إلى، باقي دول العالم، بالمعالج Exynos 2200، كما أن، جميع هواتف السلسلة، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، من خلال الكاميرات الخلفية، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، من خلال الكاميرات الأمامية.وعلى الرغم، من أن، شركة Samsung، لم تفصح عن، أي شيء يخص، سلسلة Galaxy S22، إلا أنها قد تعلن، عنها خلال، حدث Galaxy Unpacked، الذي سيقام، بشكل رسمي، يوم 9 فبراير.