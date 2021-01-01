تقرير جديد يؤكد وصول سلسلة Galaxy S22 مع شحن بقوة 45 واط

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تقرير جديد يؤكد وصول سلسلة Galaxy S22 مع شحن بقوة 45 واط

صورة الخبر: تقرير جديد يؤكد وصول سلسلة Galaxy S22 مع شحن بقوة 45 واط
تقرير جديد يؤكد وصول سلسلة Galaxy S22 مع شحن بقوة 45 واط

بعد أن أكدت، منصة 3C، أن سلسلة هواتف، Galaxy S22 Series، القادمة من سامسونج، ستصل مع، شحن سريع، بقوة 25 واط، ولكن هذا، قد يبدو غير صحيح، لأن وكالة DEMKO الدنماركية، اعتمدت الهاتفين، Galaxy S22 Plus، وS22 Ultra، بشحن سريع، قوته 45 واط، وهذا يعني، أن الشركة، ستدعم الإصدارين، Plus، وUltra، بشحن أقوى، من إصدار S22 العادي، وهذا يختلف، مع سياسة Samsung، التي كانت تدعم، جميع هواتف السلسلة، بنفس قوة الشحن.

التقرير الصادر، من وكالة DEMKO، يشير إلى أن، الهاتف S22 Plus، الذي ظهر، بالاسم الرمزي، (SM / S906E / DS وSM-906E وSM-S9060)، والهاتف Galaxy S22 Ultra، الذي ظهر، بالاسم الرمزي، (SM-S908E / DS وSM-908E وSM-S9080 وSC-52C وSCG14)، سيكون لهما، سرعات شحن أقوى، من الإصدار العادي، حيث سيصلان، مع شحن بقوة 45 واط، بدلا من، 25 واط.

ووفقا للتسريبات السابقة، فسلسلة هواتف، Galaxy S22 Series، ستصل مع شاشة، Dynamic AMOLED 2X، محمية بزجاج، Corning Gorilla Glass Victus Plus، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبجودة FHD+، للهاتفين S22، وS22 Plus، وبجودة QHD+، للهاتف S22 Ultra، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف S22، سيضم بطارية، بسعة 3700 مللي أمبير، والهاتف S22 Plus، سيضم بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، أما الهاتف، S22 Ultra، فسيضم بطارية، بسعة 5000 مللي أمبير.

وبخصوص، معالج التشغيل، فهناك تقارير، تشير إلى أن، هواتف سامسونج القادمة، ستصل إلى، أمريكا والصين، بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، وستصل إلى، باقي دول العالم، بالمعالج Exynos 2200، كما أن، جميع هواتف السلسلة، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، من خلال الكاميرات الخلفية، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، من خلال الكاميرات الأمامية.

وعلى الرغم، من أن، شركة Samsung، لم تفصح عن، أي شيء يخص، سلسلة Galaxy S22، إلا أنها قد تعلن، عنها خلال، حدث Galaxy Unpacked، الذي سيقام، بشكل رسمي، يوم 9 فبراير.

المصدر: قل ودل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقرير جديد يؤكد وصول سلسلة Galaxy S22 مع شحن بقوة 45 واط

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69073

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager