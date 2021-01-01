اختبار برمجيات مسبار "لونا - 25" يختتم في أبريل المقبل

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اختبار برمجيات مسبار "لونا - 25" يختتم في أبريل المقبل

ينتهي اختبار برمجيات مسبار "لونا – 25" المخطط لإرساله العام الجاري إلى القمر في أبريل المقبل.

وقال كبير مصممي المسبار، بافيل كازميرتشوك، في اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الروسية الذي عقد يوم 26 يناير الجاري، إن العمل على تصنيع المسبار يجري في شركة "لافوتشكين" الروسية للأجهزة الفضائية.

وأضاف أن الاختبارات الكهربائية اللاسلكية التقنية للمسبار ما زالت مستمرة ويخطط لانتهائها في مارس المقبل. وأوضح أن اختبارات أجزاء وعناصر المسبار الأساسية قد انتهت عمليا. وفيما يتعلق بالأجهزة العلمية فإنها جاهزة، وقد تم تكاملها مع بقية أجهزة المسبار.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد صرح في وقت سابق لوكالة "تاس" الروسية بأن إطلاق صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الحامل مسبار "لونا – 25" إلى القمر يخطط له في مايو – يوليو عام 2022. بينما دقّق ممثل عن شركة "لافوتشكين " في ندوة "كوروليوف" الفضائية التي انتهت أعمالها في يناير الجاري موعد إطلاق المسبار وقال إن 23 يوليو هو التاريخ الأفضل.

جدير بالذكر أن "لونا – 25" يجب أن يُصبح أول مسبار روسي يطلق إلى القمر بعد انتهاء البرنامج القمري السوفيتي في السبعينيات. والغاية من المشروع هي دراسة القطب الجنوبي للقمر. ويتوقع أن يهبط المسبار على سطح القمر في منطقة حفرة "بوغوسلافسكي".

المصدر: روسيا اليوم

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