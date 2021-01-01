اختبار برمجيات مسبار "لونا - 25" يختتم في أبريل المقبل

ينتهي اختبار برمجيات مسبار "لونا – 25" المخطط لإرساله العام الجاري إلى القمر في أبريل المقبل.
وقال كبير مصممي المسبار، بافيل كازميرتشوك، في اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الروسية الذي عقد يوم 26 يناير الجاري، إن العمل على تصنيع المسبار يجري في شركة "لافوتشكين" الروسية للأجهزة الفضائية.
وأضاف أن الاختبارات الكهربائية اللاسلكية التقنية للمسبار ما زالت مستمرة ويخطط لانتهائها في مارس المقبل. وأوضح أن اختبارات أجزاء وعناصر المسبار الأساسية قد انتهت عمليا. وفيما يتعلق بالأجهزة العلمية فإنها جاهزة، وقد تم تكاملها مع بقية أجهزة المسبار.
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